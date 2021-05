После Гран-при Монако в Формуле-1 сменился лидер (видео)

В воскресенье, 23 мая, состоялось Гран-при Монако Формулы-1.

Победителем заезда стал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, второе место занял представитель "Феррари" испанец Карлос Сайнс, а тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис на "Макларене". Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон после провальной тактики пит-стопов оказался только седьмым.

До конца гонки не доехал представитель "Мерседеса" финн Валттери Боттас, у которого возникли проблемы с колесом на пит-стопе.

LAP 31/78

Drama in the pit lane!

Mercedes cannot get the nut off the front right tyre... Bottas is OUT!#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/U1nQfz1eIK

— Formula 1 (@F1) May 23, 2021