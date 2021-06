Перес выиграл Гран-при Азербайджана (видео)

В воскресенье, 6 июня, в Баку прошла гонка Формулы-1 - Гран-при Азербайджана-2021.

Победу в заезде одержал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Следом за ним финишировал немецкий гонщик "Астон Мартин" Себастьян Феттель, а третий результат показал француз Пьер Гасли из "Альфа Таури".

Podium #122 for Seb Podium #1 for @AstonMartinF1 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/WrpE9EsZkt

Лидер общего зачета нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", будучи во главе пелотона, сошел с дистанции за четыре круга до финиша, а семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон финишировал на 15-м месте.

Все результаты Гран-при Азербайджана-2021:

Oh boy, what a race that was#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/v3mLifoZn8

— Formula 1 (@F1) June 6, 2021