19-летний мотогонщик скончался после жуткой аварии на Гран-при Италии

Во воскресенье, 30 мая, скончался мотогонщик Джейсон Дюпаскье. Об этом сообщает пресс-служба MotoGP.

Гонщик угодил в аварию в субботу, 29 мая, во время квалификационного заезда Гран-при Италии Moto3, что проходил в Муджелло. Во время гонки Джейсон потерял управление над байком, в результате чего столкнулся с другими участниками заезда, а затем попал под колеса Аюми Сасаки. Пострадавший был отправлен в больницу во Флоренции, а его состояния оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, врачи не сумели спасти молодого пилота.

"С огромной скорбью сообщаем о смерти Джейсона Дюпаскье. От имени всего сообщества MotoGP выражаем поддержку его команде, семье и близким", - гласит сообщение MotoGP в twitter.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

— MotoGP (@MotoGP) May 30, 2021