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Ферстаппен упрочил лидерство в Формуле-1 после победы на Гран-при Франции (видео)

Ферстаппен упрочил лидерство в Формуле-1 после победы на Гран-при Франции (видео)
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter f1

В воскресенье, 20 июня, в Ла-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара состоялась гонка Формулы-1 - Гран-при Франции-2021.

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Победу в заезде одержал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который в упорной борьбе таки сумел перегнать британского пилота "Мерседес" Льюиса Хэмилтона, ставшего в итоге вторым. Третий результат показал напарник Макса по "Ред Булл" мексиканец Серхио Перес.

Эта победа позволила Ферстаппену упрочить лидерство в общем зачете пилотов:

  • 1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 131 очко
  • 2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 119
  • 3. Серхио Перес ("Ред Булл") — 84
  • 4. Ландо Норрис ("Макларен") — 76
  • 5. Валттери Боттас ("Мерседес") — 59
  • 6. Шарль Леклер ("Феррари") — 52
  • 7. Карлос Сайнс ("Феррари") — 42
  • 8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — 37
  • 9. Даниэль Риккардо ("Макларен") — 34
  • 10. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") — 30
  • 11. Фернандо Алонсо ("Альпин") — 17
  • 12. Эстебан Окон ("Альпин") — 12
  • 13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 10
  • 14. Юки Цунода ("Альфа Таури") — 8
  • 15. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 1
  • 16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — 1
  • 17. Джордж Расселл ("Уильямс") — 0
  • 18. Мик Шумахер ("Хаас") — 0
  • 19. Никита Мазепин ("Хаас") — 0
  • 20. Николас Латифи ("Уильямс") — 0.

В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл":

  • 1. "Ред Булл" — 215 очков
  • 2. "Мерседес" — 178
  • 3. "Макларен" — 110
  • 4. "Феррари" — 94
  • 5. "Альфа Таури" — 45
  • 6. "Астон Мартин" — 40
  • 7. "Альпин" — 29
  • 8. "Альфа Ромео" — 2
  • 9. "Уильямс" — 0
  • 10. "Хаас" — 0

Результаты Гран-при Франции:

Следующий этап "Королевских гонок" состоится в Шпильберге ровно через неделю. 

"Телеграф" напоминает, что на прошлом этапе победу отпраздновал Серхио Перес.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Гран-при Франции.
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