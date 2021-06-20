Ферстаппен упрочил лидерство в Формуле-1 после победы на Гран-при Франции (видео)

В воскресенье, 20 июня, в Ла-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара состоялась гонка Формулы-1 - Гран-при Франции-2021.
Победу в заезде одержал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который в упорной борьбе таки сумел перегнать британского пилота "Мерседес" Льюиса Хэмилтона, ставшего в итоге вторым. Третий результат показал напарник Макса по "Ред Булл" мексиканец Серхио Перес.
Fine margins #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/senbluK9pJ
— Formula 1 (@F1) June 20, 2021
Эта победа позволила Ферстаппену упрочить лидерство в общем зачете пилотов:
В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл":
Результаты Гран-при Франции:
Enjoy that? What a race! #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/2W3UtdzjWx
— Formula 1 (@F1) June 20, 2021
Следующий этап "Королевских гонок" состоится в Шпильберге ровно через неделю.
"Телеграф" напоминает, что на прошлом этапе победу отпраздновал Серхио Перес.