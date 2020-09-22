Паркурист сделал невероятное сальто между грузовиками на киевском мосту (фото, видео)

Украинский фрираннер Александр Титаренко совершил невероятный трюк.

Титаренко исполнил Tunnel flip на расстояние 5,2 метров между двумя двигающимися автовозами. При этот данное сальто было сделано в Киеве на Дарницком мосту. Расстояние между грузовиками, которые двигались со скоростью до 20 км/ч, становило 3,5 метров.

Эта была не первая попытка Александра исполнить подобный трюк. В 2019 году на трассе возле Вышгорода (Киевская область) украинец при первом же заходе серьезно травмировал колено и данная затея не увенчалась успехом. Как потом вспоминал экстремал, он "на глаз" определял расстояние и из-за этого допустил оплошнось. Спустя год Титаренко учел предыдущий горький опыт, оправился от повреждения и сумел воплотить в жизнь свою нереальную затею. Кроме того, ему покорился рекорд Украины.

Видео невероятного трюка:

Лана Ветрова, которая является руководителем Национального реестра рекордов Украины, поздравила Александра, отметив его бесстрашие.

Звезда Титаренко на мировой арене паркура зажглась в 2017 году после турнира Red Bull Art of Motion. На греческом острове Санторини украинец сенсационно победил и заставил о себе говорить, как об одном из самым сильных "трюкачей" мира.

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