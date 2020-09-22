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Паркурист сделал невероятное сальто между грузовиками на киевском мосту (фото, видео)

Паркурист сделал невероятное сальто между грузовиками на киевском мосту (фото, видео)
09:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Украинский фрираннер Александр Титаренко совершил невероятный трюк.

Титаренко исполнил Tunnel flip на расстояние 5,2 метров между двумя двигающимися автовозами. При этот данное сальто было сделано в Киеве на Дарницком мосту. Расстояние между грузовиками, которые двигались со скоростью до 20 км/ч, становило 3,5 метров.

Эта была не первая попытка Александра исполнить подобный трюк. В 2019 году на трассе возле Вышгорода (Киевская область) украинец при первом же заходе серьезно травмировал колено и данная затея не увенчалась успехом. Как потом вспоминал экстремал, он "на глаз" определял расстояние и из-за этого допустил оплошнось. Спустя год Титаренко учел предыдущий горький опыт, оправился от повреждения и сумел воплотить в жизнь свою нереальную затею. Кроме того, ему покорился рекорд Украины.

Видео невероятного трюка:

Лана Ветрова, которая является руководителем Национального реестра рекордов Украины, поздравила Александра, отметив его бесстрашие.

Звезда Титаренко на мировой арене паркура зажглась в 2017 году после турнира Red Bull Art of Motion. На греческом острове Санторини украинец сенсационно победил и заставил о себе говорить, как об одном из самым сильных "трюкачей" мира.

Ранее Телеграф сообщал о скандале после боя UFC.

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Паркур, Александр Титаренко.

Автор:

Телеграф
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