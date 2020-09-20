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Боец UFC после победы в главном бою назвал Леброна Джеймса трусом (Видео)

Боец UFC после победы в главном бою назвал Леброна Джеймса трусом (Видео)
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Колби Ковингтон после боя с Тайроном Вудли "наехал" на сторонников движения Black Lives Matter, а также пообщался с Дональдом Трампом.

Сегодня ночью, 20 сентября (время киевское), в американском Лас-Вегасе (Штат Невада) состоялся большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 178.

В главном бою шоу американский полусредневес Колби Ковингтон техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайрона Вудли. В пятом раунде при полной доминации Ковингтона Вудли сдался в результате травмы ребра.

После боя Колби, который известен своими консервативными взглядами, назвал последователей движения Black Lives Matter бандитами, в звезду НБА баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса бесхребетным трусом. Кроме того, Ковингтон является ярым поклонниками Дональда Трампа и сразу же после боя президент США поздравил Колби с победой.

Ранее Телеграф сообщал, что Хабиб прервал свою подготовку к следующему бою из-за проблем с зубами.

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Все по теме:

Смешанные единоборства, UFC, Тайрон Вудли, Колби Ковингтон.

Автор:

Телеграф
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