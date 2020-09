Боец UFC после победы в главном бою назвал Леброна Джеймса трусом (Видео)

Сегодня ночью, 20 сентября (время киевское), в американском Лас-Вегасе (Штат Невада) состоялся большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 178.

В главном бою шоу американский полусредневес Колби Ковингтон техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайрона Вудли. В пятом раунде при полной доминации Ковингтона Вудли сдался в результате травмы ребра.

После боя Колби, который известен своими консервативными взглядами, назвал последователей движения Black Lives Matter бандитами, в звезду НБА баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса бесхребетным трусом. Кроме того, Ковингтон является ярым поклонниками Дональда Трампа и сразу же после боя президент США поздравил Колби с победой.

UFC fighter Colby Covington gave President Trump a shout out after his fight ... https://t.co/Hsdh90k2LQ

Colby gets call from Trump while Live on post fight interview @ufcfightclub #UFCFightNight #ufc #trump #colbycovington pic.twitter.com/FqzCkFEKOo

— Stealthy Pete (@StealthyPete1) September 20, 2020