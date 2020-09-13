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Нурмагомедов прервал подготовку к возвращению в UFC: названа причина

Нурмагомедов прервал подготовку к возвращению в UFC: названа причина
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф championat.com
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов прервал подготовку к бою против Джастина Гэтжи.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о зубной боли, из-за которой он вынужден был остановить подготовку к бою против Джастина Гэтжи.

Поединок с американцем состоится в рамках UFC 25, который состоится 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби.

"Подготовка проходит отлично, прилетел в Эмираты, нахожусь тут второй день, но пока, правда, не тренируюсь. У меня заболел зуб и опухла щека, думаю, завтра тоже без тренировок обойдусь.

Если видели меня на турнире, посвященном отцу, 9 сентября, то заметили, что я был в маске, это тоже связано с зубом.

Думаю, послезавтра начну снова тренироваться, пока все идет нормально, активная работа началась еще в июле", - цитирует Нурмагомедова ТАСС.

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Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов.

Автор:

Телеграф
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