Звезда фильмов для взрослых Райли Рид выходит замуж за паркуриста из Латвии (фото)

Известная порноактриса Райли Рид (Riley Reid) нашла свою вторую половинку и объявила о грядущей свадьбе. Избранником звезды фильмов для взрослых стал паркурист из Латвии Павел Петкун.

О своих планах пара заявила на своих страницах в Инстаграм.

"Я наконец нашел любовь своей жизни и мы скоро поженимся. Она сказала да", - написал Петкун.

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"Мы влюблены и готовимся к свадьбе. Я не могу дождаться того, чтобы провести с тобой оставшуюся часть своей жизни", - написала Рид, добавив слова "Я люблю тебя" на русском языке.

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Петкун является фрираннером, паркурщиком и каскадером, сам он называет себя "художником движения", на его Инстаграм подписаны 1,3 миллиона человек.

29-летняя Рид (настоящее имя Эшли Мэттьюс) в порноиндустрии уже около 10 лет, по оценкам Википедии, на ее счету съемки в более 800 тематических фильмов.

Напомним, известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски спустя почти месяц после родов показала стройную фигуру в купальнике.