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Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой в бикини: будто и не рожала

Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой в бикини: будто и не рожала
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски в начале марта впервые стала мамой - она родила сына, которого назвала Сильвестром.  Однако смотря на Эмили складывается такое ощущение, что она и вовсе не рожала.

На своей странице в Инстаграм Ратаковски опубликовала новый пост, в котором презентовала пару купальников из коллекции собственного бренда. Один слитный, другой раздельный, но оба одинакового анималистического принта - стилизация шкуры ирафа. 

И что хочется отметить, так это подтянутую фигуру актрисы. Прошел всего месяц после родов, а у нее идеально плоский животик. 

 
 
 
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Это также отметили и подписчики Эмили. В комментариях они пишут, что просто не верится в то, что у нее есть ребенок, которого она родила всего месяц назад. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Эмили Ратаковски похвасталась еще большей грудью, которая увеличилась после родов. Девушка предстала в наряде с откровенным декольте, которое отлично подчеркнуло изменения модели.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 401

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Фигура, Модель, Актриса, Емили Ратаковски.
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