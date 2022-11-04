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Украинский фигурист выиграл престижный турнир: "золотое" выступление юного таланта (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Глеб Смотров Новость обновлена 04 ноября 2022, 23:01
Глеб Смотров. Фото Screenshot

Украинцы отлично выступили в Латвии

Пока в россии покрывают своих фигуристов, попавшихся на допинге, украинцы удачно выступают на международной арене.

В Риге (Латвия) на турнире Volvo Open Cup 16-летний украинец Глеб Смотров завоевал золотую награду в мужском одиночном катании среди юниоров. Об этом сообщает tribuna.

Смотров на несколько баллов опередил представителей Израиля Никиту Шейко и Якова Погребенски. Еще один представитель Украины Марк Кулиш занял 12-е место.

  1. Глеб Смотров (Украина) – 180,51
  2. Никита Шейко (Израиль) – 177,70
  3. Яков Погребенски (Израиль) – 165,17

Выступление Смотрова на Volvo Open Cup:

На уровне "сеньоры" украинский фигурист Кирилл Марсак выиграл "бронзу" на этом же турнире. В произвольной программе Кирилл набрал 128,03 балла, а общая сумма баллов украинца составила 194,05. Этот результат превзошли Арлет Леванди из Эстонии и поляк Владимир Самойлов, которые завоевали "серебро" и "золото" соответственно.

К слову, для 18-летнего Марсака эта награда стала первой в сезоне.

  1. Владимир Самойлов (Польша) – 220,17
  2. Арлет Леванди (Эстония) – 206,66
  3. Кирилл Марсак (Украина) – 194,05

Видео выступления Марсака на турнире Volvo Open Cup:

Ранее сообщалось, что украинская спортивная пара выиграла "серебро" на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске.

Напомним, украинский олимпийский чемпион выступил на шоу жены Пескова в рф. Он тут же был исключен из Украинской федерации фигурного катания.

Теги:
#Украина #Фигурное катание