Український фігурист виграв престижний турнір: "золотий" виступ юного таланту (відео)

Українці чудово виступили у Латвії

Поки в росії покривають своїх фігуристів, що попалися на допінгу, українці вдало виступають на міжнародній арені.

У Ризі (Латвія) на турнірі Volvo Open Cup 16-річний українець Гліб Смотров виборов золоту нагороду в чоловічому одиночному катанні серед юніорів. Про це повідомляє tribuna.

Смотров на кілька балів випередив представників Ізраїлю Микиту Шейко та Якова Погребенськи. Ще один представник України Марк Куліш посів 12 місце.

Гліб Смотров (Україна) – 180,51 Микита Шейко (Ізраїль) – 177,70 Яків Погребенськи (Ізраїль) – 165,17

Виступ Смотрова на Volvo Open Cup:

На рівні "сеньйори" український фігурист Кирило Марсак виграв "бронзу" на цьому ж турнірі. У довільній програмі Кирило набрав 128,03 балів, а загальна сума балів українця становила 194,05. Цей результат перевершили Арлет Леванді з Естонії та поляк Володимир Самойлов, які завоювали "срібло" та "золото" відповідно.

Для 18-річного Марсака ця нагорода стала першою в сезоні.

Володимир Самойлов (Польща) – 220,17 Арлет Леванді (Естонія) – 206,66 Кирило Марсак (Україна) – 194,05

Відео виступу Марсака на турнірі Volvo Open Cup:

Раніше повідомлялося, що українська спортивна пара виграла "срібло" на етапі юніорського Гран-прі з фігурного катання у Гданську.

Нагадаємо, український олімпійський чемпіон виступив на шоу дружини Пєскова в росії. Він відразу був виключений з Української федерації фігурного катання.