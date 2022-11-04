Український фігурист виграв престижний турнір: "золотий" виступ юного таланту (відео)
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Українці чудово виступили у Латвії
Поки в росії покривають своїх фігуристів, що попалися на допінгу, українці вдало виступають на міжнародній арені.
У Ризі (Латвія) на турнірі Volvo Open Cup 16-річний українець Гліб Смотров виборов золоту нагороду в чоловічому одиночному катанні серед юніорів. Про це повідомляє tribuna.
Смотров на кілька балів випередив представників Ізраїлю Микиту Шейко та Якова Погребенськи. Ще один представник України Марк Куліш посів 12 місце.
- Гліб Смотров (Україна) – 180,51
- Микита Шейко (Ізраїль) – 177,70
- Яків Погребенськи (Ізраїль) – 165,17
Виступ Смотрова на Volvo Open Cup:
На рівні "сеньйори" український фігурист Кирило Марсак виграв "бронзу" на цьому ж турнірі. У довільній програмі Кирило набрав 128,03 балів, а загальна сума балів українця становила 194,05. Цей результат перевершили Арлет Леванді з Естонії та поляк Володимир Самойлов, які завоювали "срібло" та "золото" відповідно.
Для 18-річного Марсака ця нагорода стала першою в сезоні.
- Володимир Самойлов (Польща) – 220,17
- Арлет Леванді (Естонія) – 206,66
- Кирило Марсак (Україна) – 194,05
Відео виступу Марсака на турнірі Volvo Open Cup:
Раніше повідомлялося, що українська спортивна пара виграла "срібло" на етапі юніорського Гран-прі з фігурного катання у Гданську.
Нагадаємо, український олімпійський чемпіон виступив на шоу дружини Пєскова в росії. Він відразу був виключений з Української федерації фігурного катання.