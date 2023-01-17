росію та Білорусь позбавили права на трансляцію Олімпійських ігор

Рішення стосується Олімпіад, які відбудуться з 2026 по 2032 рік

У вівторок, 17 січня, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив, що всі медіаправа в Європі на трансляцію Олімпійських ігор у період з 2026 по 2032 рік передані Європейському мовному союзу (EBU) та Warner Bros. Discovery (WBD). На тлі можливого бойкоту рф на Іграх компанії не включили росію й Білорусь до списку країн-мовників Олімпіад з 2026 по 2032 рік.

Про це повідомляє офіційний сайт МОК. Ігри в Європі покажуть 49 європейських країн, крім рф та Білорусі.

"Ми раді, що досягли довгострокової угоди з двома провідними світовими медіакомпаніями. EBU та його члени забезпечують неперевершений досвід у галузі мовлення та охоплення по всій Європі, а Warner Bros. Discovery представляє одну з найбільших у світі медіа та розважальних компаній у всіх жанрах та на всіх платформах.

Це демонструє постійну привабливість Олімпійських ігор у Європі. Оскільки МОК перерозподіляє 90% отримуваних ним доходів, ця довгострокова угода також забезпечує фінансову стабільність спортивного руху і підтримує самих спортсменів", – заявив глава МОК Томас Бах.

Раніше повідомлялося, що в США закликали зняти санкції з російських спортсменів і допустити їх до Ігор. Через усунення російських атлетів у рф хочуть проводити альтернативні Олімпійські ігри.