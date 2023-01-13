Очищення НОК: олімпійці позбулися Шуфрича і Суркіса, разом з ними пішов і Шевченко

Новим віцепрезидентом організації став Олександр Крикун

Позачергова Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України прийняла відставку Андрія Шевченка з посади віцепрезидента організації. А также виключила з НОК одіозних політиків Григорія Суркіса і Нестора Шуфрича. Хоча відомий футболіст і волонтер Роман Зозуля називає це замилюванням очей.

Шевченка було обрано на посаду віцепрезидента 17 листопада 2022 року. Однак пізніше Андрій Миколайович заявив про вихід з НОК, мотивувавши своє рішенням тим, що не може залишитися в олімпійському комітеті при такому складі. "Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", — говорив тоді Шевченко.

Місце Шевченка на посаді віцепрезидента посів бронзовий призер Олімпіади-1996 Олександр Крикун, повідомляє АСЖУ.

В цілому, Генасамблея затвердила попереднє рішення Виконкому про відставку членів НОК, обраних у листопаді — Жана Беленюка, Георгія Зубка, Андрія Кожем’якіна, Григорія Суркіса, Євгена Проніна, Андрія Шевченка та Нестора Шуфрича. До речі, Беленюк програв Вадиму Гутцайту на виборах президента НОК.