Данный вид спорта, похоже, интересен только россиянам

Чемпионат мира по хоккею с мячом-2024 (бенди, русский хоккей) отменен. К слову, представители этого вида спорта воюют против Украины.

Об этом сообщила Ассоциация хоккея с мячом Норвегии. Турнир отменен и среди мужчин, и среди женщин.

В рф на уровне Госдумы заявили, что чемпионат мира по бенди не состоится якобы из-за альтернативного названия этого вида спорта — "русский хоккей".

"Во-первых, думаю, что просто права на показ соревнования плохо продаются без россиян. Наверняка в основном мы приобретали эти права. А сейчас какой смысл нам покупать, если нас нет?

Во-вторых, этот вид спорта называется бенди, но называют его русский хоккей. Видимо, они считают, что проводить в Норвегии и в Швеции чемпионат мира по русскому хоккею с политической точки зрения неправильно. Наверное, спонсоры отказались помогать", — цитирует депутата Госдумы рф Светлану Журову "СЭ".

Бывший главный тренер сборной рф по бенди Сергей Мяус назвал организаторов ЧМ "сборищем импотентов".

"Международная федерация бенди (FIB) – это сборище импотентов. Честно говоря, в эту ситуацию надо было вмешиваться, ведь, например, Казахстан мог бы провести чемпионат мира.

А так поступать, как FIB – это откат в пещерный век, это очень плохо. Без россии в любом виде спорта плохо. Это просто позор для FIB, теперь они могут признать себя банкротами", – цитирует Мяуса Р-Спорт.

Добавим, что после полномасштабного вторжения рф в Украину сборная рф была отстранена от международных соревнований по бенди. В 2023 году на чемпионате мира по бенди победила Швеция.

Ранее сообщалось, что американский хоккеист погиб из-за травмы, полученной во время матча. После этого в Британии приняли решение изменить правила игры.