Норвегія скасувала чемпіонат світу з "російського хокею": в рф почалася істерика

Цей вид спорту, схоже, цікавий лише росіянам

Чемпіонат світу з хокею з м’ячем-2024 (бенді, російський хокей) скасовано. До речі, представники цього виду спорту воюють проти України.

Про це повідомила Асоціація хокею із м’ячем Норвегії. Турнір скасовувано й серед чоловіків, і серед жінок.

У росії на рівні Держдуми заявили, що чемпіонат світу з бенді не відбудеться нібито через альтернативну назву цього виду спорту — "російський хокей".

"По-перше, думаю, що просто права на показ змагання погано продаються без росіян. Напевно, в основному ми купували ці права. А зараз який сенс нам купувати, якщо нас немає?

По-друге, цей вид спорту називається бенді, але називають його російський хокей. Мабуть, вони вважають, що проводити в Норвегії та Швеції чемпіонат світу з російського хокею з політичної точки зору неправильно. Напевно, спонсори відмовилися допомагати", — цитує депутата Держдуми рф Світлану Журову "СЕ".

Колишній головний тренер збірної росії з бенді Сергій Мяус назвав організаторів ЧС "зборищем імпотентів".

"Міжнародна федерація бенді (FIB) – це збіговисько імпотентів. Чесно кажучи, в цю ситуацію треба було втручатися, адже, наприклад, Казахстан міг би провести чемпіонат світу.

А так чинити, як FIB – це відкат у печерний вік, це дуже погано. Без росії у будь-якому виді спорту погано. Це просто ганьба для FIB, тепер вони можуть визнати себе банкрутами", – цитує Мяуса Р-Спорт.

Додамо, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну збірна росії була відсторонена від міжнародних змагань з бенді. 2023 року на чемпіонаті світу з бенді перемогла Швеція.

Раніше повідомлялося, що американський хокеїст загинув через травму, отриману під час матчу. Після цього в Британії ухвалили рішення змінити правила гри.