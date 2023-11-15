У хокеї після смерті спортсмена на льоду змінять правила

Нові правила почнуть діяти у Британії у 2024 році

Англійська асоціація хокею (EIHA) запроваджує нові правила безпеки після трагічного випадку під час матчу чемпіонату Великої Британії, в якому американський хокеїст Адам Джонсон помер від порізу шиї ковзаном суперника.

Відповідну заяву на своєму офіційному сайті опублікувала пресслужба EIHA. В організації рекомендують гравцям усіх рівнів англійського хокею використовувати хокейні щитки/протектори для шиї під час участі у всіх видах діяльності на льоду.

При цьому рекомендаційний характер діє лише до закінчення 2023 року, після чого це правило стане обов’язковою вимогою. На цей час усі команди встигнуть укомплектуватися необхідною амуніцією.

"Неприпустимо, щоб будь-який гравець загинув під час занять спортом. Наша відповідальність полягає не тільки в тому, щоб запобігти повторенню такого жахливого інциденту, а й у попереджувальному реагуванні на інші передбачувані інциденти в майбутньому", — йдеться у повідомленні EIHA.

Раніше повідомлялося про смерть вікового хокеїста в росії.

Нагадаємо, у листопаді під Бахмутом (Донецька область) загинув колишній хокеїст дніпровських "Зеніту", "Яструбів" та "Аврори", старший лейтенант Макар Єрофєєв.