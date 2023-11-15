В хоккее после смерти спортсмена на льду изменят правила

Новые правила начнут действовать в Британии в 2024 году

Английская ассоциация хоккея (EIHA) вводит новые правила безопасности после трагического случая во время матча чемпионата Великобритании, в котором американский хоккеист Адам Джонсон умер от пореза шеи коньком соперника.

Соответствующее заявление на своем официальном сайте разместила пресс-служба EIHA. В организации рекомендуют игрокам всех уровней английского хоккея использовать хоккейные щитки/протекторы для шеи во время участия во всех видах деятельности на льду.

При этом рекомендательный характер действует только до окончания 2023 года, после чего данное правило станет обязательным требованием. К этому времени все команды успеют укомплектоваться необходимой амуницией.

"Недопустимо, чтобы какой-либо игрок погиб во время занятий спортом. Наша ответственность состоит не только в том, чтобы предотвратить повторение такого душераздирающего инцидента, но и в упреждающем реагировании на другие предсказуемые инциденты в будущем", — гласит сообщение EIHA.

Ранее сообщалось о смерти возрастного хоккеиста в рф.

Напомним, в ноябре под Бахмутом (Донецкая область) погиб бывший хоккеист днепровских "Зенита", "Ястребов" и "Авроры", старший лейтенант Макар Ерофеев.