Пошел на фронт добровольцем: на войне погиб украинский хоккеист

Спортсмен отдал жизнь за независимость Украины

На войне против российских оккупантов погиб 23-летний хоккеист, экс-вратарь белоцерковского "Белого Барса" Алексей Логинов. Накануне стало известно о гибели на фронте бывшего хоккеиста днепровских "Зенита", "Ястребов" и "Авроры" Макара Ерофеева.

О смерти Логинова сообщает пресс-служба Федерация хоккея Украины. Воин-хоккеист был единственным ребенком в семье.

Алексей родился 25 ноября 1999 года в Киеве. Там же он начал свою хоккейную карьеру в школе "Сокола", с которым выиграл "бронзу" чемпионата Украины U-17. Затем Логинов выступал за школу "Льдинка", а в 2017 году дебютировал в национальном первенстве за "Ледяных Волков", за которых провел лишь 1 матч. Алексей оказался в системе "Белого Барса", с которым он стал чемпионом Украины-2018 среди молодежи (U-20), а также выиграл "бронзу" на взрослом уровне ЧУ.

Алексей учился в Киевском национального университете имени Шевченко на географическом факультете. В 2022 году он окончил магистратуру Института международных отношений. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Логинов пошел добровольцем на фронт в составе ВСУ.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб чемпион Украины по хоккею Александр Хмель. Кроме того, российские оккупанты убили на фронте молодого украинского хоккеиста-воина Александра Колонюка.