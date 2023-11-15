Пішов на фронт добровольцем: на війні загинув український хокеїст

Спортсмен віддав життя за незалежність України

На війні проти російських окупантів загинув 23-річний хокеїст, ексворотар білоцерківського "Білого Барса" Олексій Логінов. Напередодні стало відомо про загибель на фронті колишнього хокеїста дніпровських "Зеніту", "Яструбів" та "Аврори" Макара Єрофєєва.

Про смерть Логінова повідомляє пресслужба Федерації хокею України. Воїн-хокеїст був єдиною дитиною у сім’ї.

Олексій народився 25 листопада 1999 року у Києві. Там же він розпочав свою хокейну кар’єру у школі "Сокола", з яким виграв "бронзу" чемпіонату України U-17. Потім Логінов виступав за школу "Крижинка", а 2017 року дебютував у національній першості за "Крижаних Вовків", за яких провів лише 1 матч. Згодом Олексій опинився у системі "Білого Барса", з яким він став чемпіоном України-2018 серед молоді (U-20), а також виграв "бронзу" на дорослому рівні ЧУ.

Олексій навчався у Київському національному університеті імені Шевченка на географічному факультеті. 2022 року він закінчив магістратуру Інституту міжнародних відносин. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Логінов пішов добровольцем на фронт у складі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув чемпіон України з хокею Олександр Хміль. Окрім того, російські окупанти вбили на фронті молодого українського хокеїста-воїна Олександра Колонюка.