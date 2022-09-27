Маму розбив інсульт! Чемпіона світу покликали на війну

49-річному тренеру молодіжної збірної Росії вручили повістку

Мобілізація в Росії набирає обертів. На війну гребуть усіх поспіль. Під руку військкомам потрапляють навіть титуловані спортсмени. До речі, нещодавно на фронті загинув відомий український джитсер Анатолій Розвадовський.

Наприклад, повістку отримав п’ятиразовий чемпіон світу з хокею з м’ячем Іван Максимов. Наразі 49-річний Максимов працює головним тренером молодіжної збірної росії та казанського "Динамо".

"Розмовляв із дружиною по телефону, мама почула про повістку, і їй на очах стало зле. Я викликав швидку, лікарі сказали, що у неї інсульт і стан дуже тяжкий", — цитують Максимова місцеві ЗМІ.

Слід зазначити, що титуловані російські спортсмени підтримують режим путіна і війну в Україні. Ми вже писали, що чотириразовий олімпійський чемпіон із біатлону Олександр Тихонов знову хоче змусити цивілізований світ повзати перед росією на колінах.

А колишній чемпіон світу з боксу Микола Валуєв обіцяє, що взимку росія використає газовий важіль для тиску на цивілізований світ.