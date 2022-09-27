Маму разбил инсульт! Чемпиона мира позвали на войну

49-летнему тренеру молодежной сборной россии вручили повестку

Мобилизация в россии набирает обороты. На войну гребут всех подряд. Под руку военкомам попадаются даже титулованные спортсмены. Кстати, недавно на фронте погиб известный украинский джитсер Анатолий Розвадовский.

К примеру, повестку получил пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Иван Максимов. Сейчас 49-летний Максимов работает главным тренером молодежной сборной россии и казанского "Динамо".

"Разговаривал с женой по телефону, мама услышала про повестку, и ей на глазах стало плохо. Я вызвал скорую, врачи сказали, что у нее инсульт и состояние очень тяжелое", – цитируют Максимова местные СМИ.

Надо отметить, что титулованные российские спортсмены вовсю поддерживают режим путина и войну в Украине. Мы уже писали, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов вновь хочет заставить цивилизованный мир ползать перед россией на коленях.

А бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев обещает, что зимой рф использует газовый рычаг для давления на цивилизованный мир.