"Перевертень": фанат путіна потиснув руку натовцям і нарвався на критику на батьківщині

У мережі висміяли хокеїста, який намагається всидіти на двох стільцях

Один із символів путінізму, російський хокеїст Олександр Овечкін, який вірний главі кремля, взяв участь у церемонії до Дня ветеранів США.

На заході засновник Putin Team Овечкін потис руку американським військовим. Про це повідомляє Sports.ru.

Перед грою "Айлендерс" — "Вашингтон" (1:4) на лід вийшли парашутисти 103-го рятувального загону 106-го рятувального крила, дислокованого у Вестхемптон-Біч. Один із них зробив символічне вкидання, в якому також взяв участь росіянин. Після вкидання Овечкін потис руки військовим.

В росії не могли не відреагувати на це, адже пропутінський спортсмен потиснув руку солдатам НАТО, з якими, на думку російських пропагандистів, воює зараз росія. У мережі назвали Овечкіна "перевертнем". Також користувачі жартували, що Олександр любить путіна, проте гроші він любить ще більше.

Нагадаємо, дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон, легендарний хокейний воротар та великий друг України Домінік Гашек заявив, що Національна хокейна ліга (НХЛ) через співпрацю з російськими хокеїстами має виплачувати Україні до 4 млрд доларів за сезон. У відповідь у рф образили легенду хокею.