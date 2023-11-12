В сети высмеяли хоккеиста, который пытается усидеть на двух стульях

Один из символов путинизма, российский хоккеист Александр Овечкин, который верен главе кремля, поучаствовал в церемонии ко Дню ветеранов США.

На мероприятии основатель Putin Team Овечкин пожал руку американским военным. Об этом сообщает Sports.ru.

Перед игрой "Айлендерс" – "Вашингтон" (1:4) на лед вышли парашютисты 103-го спасательного отряда 106-го спасательного крыла, дислоцированного в Вестхэмптон-Бич. Один из них произвел символическое вбрасывание, в котором также поучаствовал россиянин. После вбрасывания Овечкин пожал руки военным.

В рф не могли не отреагировать на это, ведь пропутинский спортсмен пожал руку солдатам НАТО, с которыми, по мнению российских пропагандистов, воюет сейчас россия. В сети назвали Овечкина "перевертышем". Также пользователи шутили, что Александр любит путина, однако деньги он любит больше.

Напомним, двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, легендарный хоккейный вратарь и большой друг Украины Доминик Гашек заявил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) из-за сотрудничества с российскими хоккеистами должна выплачивать Украине до 4 млрд долларов за сезон. В ответ в рф оскорбили легенду хоккея.