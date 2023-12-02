"Світовий хокей тримається на росії": в рф образилися на НХЛ, яка послала агресорів

У рф вважають свою країну найсильнішою в хокеї, хоча росія давно не перемагала на великих турнірах

Національна хокейна ліга (НХЛ) після того, як не запросила росію на Кубок світу, стала політизованою організацією.

Про це заявив дворазовий олімпійський чемпіон Борис Михайлов у коментарі для "Матч ТВ". Колишній хокеїст назвав збірну росії флагманом світового хокею і додав, що будь-який турнір без росіян є неповноцінним.

"Збірна росії – це сила і значущість. Хочете ви цього чи ні, але висота світового хокею – це матчі росії проти канадців. Це дві великі хокейні держави.

Так, були заслуги чехів, пізніше – шведів та фінів. А так світовий хокей тримається на протистоянні росії та Канади", – сказав Михайлов.

У мережі лише посміялися зі слів Михайлова. Користувачі наголосили, що рівень російського хокею треба оцінювати тверезо.

Нагадаємо, НХЛ відмовилася виганяти росіян з ліги, залишивши навіть затятих путіністів, наприклад, засновника Putin Team Олександра Овечкіна. Через це легенда хокею Домінік Гашек зажадав від північноамериканської ліги мільярдів доларів компенсації для України. У рф після цього накинулися на чеха з образами.