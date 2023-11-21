НХЛ не покликала росію на Кубок світу: у рф проклинають турнір

Росіяни вважають, що без їхньої збірної хокейний турнір буде неповноцінним

Міжнародний хокейний турнір Кубок світу-2025 відбудеться без росії. Напередодні легенда НХЛ, яка організовує цей турнір, Домінік Гашек присоромив організацію за рекламу війни (у лізі виступають десятки російських хокеїстів, зокрема засновник Putin Team Олександр Овечкін).

Про це повідомив інсайдер Еліотт Фрідман у Twitter. У турнірі братимуть участь від 4 до 6 збірних.

У турнірі, найімовірніше, зіграють чотири команди – Канада, США, Фінляндія та Швеція. Збірну рф не запросять на змагання, бо деякі федерації відмовляються грати з агресором. У рф вважають, що у всьому винні американці, а турнір нібито не має цінності без "Червоної машини". Окрім того, росіяни сподіваються, що турнір провалиться.

"Там правлять американці, політичні речі природні. Нудний буде турнір без росії. Усі хочуть побачити збірну росії. Ми нав’язали б їм боротьбу, сто відсотків", — сказав у коментарі "Матч ТВ" дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Кожевніков.

"Сподіватимемося, що після невдалого у плані прибутку Кубка світу до цих людей нарешті дійде, що без російських зірок подібні турніри проводити безглуздо. І наших хлопців повернуть на міжнародну арену", — сказав у коментарі "Чемпіонат" колишній тренер клубів КХЛ Андрій Назаров.

"На мій погляд, турнір буде неповноцінним без участі збірної росії!

У будь-якому випадку наші спортивні чиновники повинні шукати рішення для спаринг-матчів з іншими країнами", – сказав у коментарі "СЕ" колишній головний тренер збірної рф В’ячеслав Биков.

Раніше в рф похвалилися, що побудували більше ковзанок на душу населення, ніж у США.

Нагадаємо, Гашек вимагав від НХЛ мільярди для України. Після цього в росії образили "Домінатора".