"Обігнали Америку": в рф похвалилися сумнівним досягненням

Російський чиновник був висміяний у мережі

Президент Федерації хокею росії (ФХР) Владислав Третьяк заявив, що рф обігнала США за кількістю ковзанок на душу населення. Напередодні в росії стався кричущий випадок у дитячому хокеї.

Відповідний коментар Третьяка доступний на "Матч ТВ". Третяк похвалився, що під його керівництвом у рф побудували понад 600 ковзанок.

"Протягом мого президентства у ФХР я весь час наводив приклад, що в Канаді побудовано 3000 ковзанок, в Америці – 1900, у Фінляндії – 270… І ми на душу населення скрізь програємо. Але зараз ми обіграли американців у середньому за кількістю ковзанок на душу населення. Коли я прийшов у 2006 році, у нас було 145 ковзанок, а сьогодні у нас – 800 ковзанок.

Дякуємо нашому президенту, уряду та Міністерству спорту. Вони нас почули, і тепер будуються ковзанки”, — заявив Третьяк.

У мережі зі сміхом сприйняли радянський підхід до будівництва об’єктів інфраструктури. Один із користувачів пожартував, що путіну, схоже, звітують про все в порівнянні зі Штатами.

Раніше відомий у минулому хокеїст вимагав від НХЛ мільярди для України через присутність росіян у лізі. Після цього в Росії образили "друга України".