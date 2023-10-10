У росії молоді хокеїсти за допомогою ключки намагалися зґвалтувати одноклубника

У російському хокеї процвітає дідівщина навіть на підлітковому рівні

У Санкт-Петербурзі юні хокеїсти намагалися поглумитися з одноклубника ключкою. Нагадаємо, в товариському матчі у рф син російського олігарха вдарив суперника ключкою, проте покарали потерпілого.

Про це повідомляє "Фонтанка". За інформацією джерела, прокуратура розпочала перевірку після інциденту, про який повідомила мати потерпілого. У лікарні повідомили, що в оглянутого підлітка діагностували травму прямої кишки, хоча мати заперечує проникнення.

Хлопчик розповів, що ввечері після тренування у нього стався конфлікт з одноклубниками у роздягальні. Спочатку в нього кидали сміття та тенісний м’яч, а коли він спробував дати відсіч, його повалили на підлогу та застосували задушливий прийом. Після цього з підлітка стягнули штани та спробували засунути ключку в анус. Приводом для конфлікту, за словами матері, стали дві шайби його сина, які він забив на занятті.

Мати постраждалого заявила поліції, що неодноразово повідомляла тренеру про конфлікт її сина з кількома одноклубниками, проте той не реагував. Крім того, вона раніше помічала на своїй дитині тілесні ушкодження, проте до травмпункту та поліції до поточного моменту не зверталася.

"Ми зверталися до прокуратури раніше, до уповноваженої з прав дитини. Наші листи були надіслані за три тижні до останнього інциденту. Є п’ять вир**ків, які займаються дідівщиною в команді. Про це було повідомлено тренеру, керівництву клубу, ми зустрічалися. Нам сказали, що вони нічого зробити не можуть. На їхню думку, дитина має ставати злішою, сильнішою", — розповіла мати потерпілого.

Раніше повідомлялося, що російський клуб наліпив на свою форму символ війни проти України. До речі, ця команда незаконно підписала гравця НХЛ, через що на російський хокей можуть чекати наслідки.