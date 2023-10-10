В рф юные хоккеисты с помощью клюшки пытались изнасиловать одноклубника

В российском хоккее процветает дедовщина даже на подростковом уровне

В Санкт-Петербурге юные хоккеисты пытались надругаться над одноклубником клюшкой. Напомним, в товарищеском матче в рф сын российского олигарха ударил соперника клюшкой, однако наказали потерпевшего.

Об этом сообщает "Фонтанка". По информации источника, прокуратура начала проверку после инцидента, о котором сообщила мать потерпевшего. В больнице, сообщили, что у осмотренного подростка диагностировали травму прямой кишки, хотя мать отрицает проникновение.

Мальчик рассказал, что вечером после тренировки у него произошел конфликт с одноклубниками в раздевалке. Сначала в него бросали мусор и теннисный мяч, а когда он попытался дать отпор, его повалили на пол и применили удушающий прием. После этого с подростка стянули штаны и попытались засунуть клюшку в анус. Поводом для конфликта, по словам матери, стали 2 шайбы его сына, которые он забил на занятии.

Мать пострадавшего заявила полиции, что неоднократно сообщала тренеру о конфликте ее сына с несколькими одноклубниками, однако тот не реагировал. Кроме того, она ранее замечала на своем ребенке телесные повреждения, однако в травмпункт и полицию до текущего момента не обращалась.

"Мы обращались в прокуратуру ранее, к уполномоченному по правам ребенка. Наши письма были отосланы за три недели до последнего инцидента. Есть пять у**юдков, которые занимаются дедовщиной в команде. Об этом было сообщено тренеру, руководству клуба, мы встречались. Нам сказали, что они ничего сделать не могут. По их мнению, ребенок должен становиться злее, сильнее", — рассказала мать потерпевшего.

Ранее сообщалось, что российский клуб налепил на свою форму символ войны против Украины. К слову, эта команда незаконно подписала игрока НХЛ, из-за чего российский хоккей могут ждать последствия.