Российский чиновник был высмеян в сети

Президент Федерации хоккея россии (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что россия обогнала США по количеству катков на душу населения. Накануне в рф произошел вопиющий случай в детском хоккее.

Соответствующий комментарий Третьяка доступен на "Матч ТВ". Третьяк похвастался, что под его руководством в рф построили больше 600 катков.

"На протяжении моего президентства в ФХР я все время приводил пример, что в Канаде построено 3000 катков, в Америке – 1900, в Финляндии – 270… И мы на душу населения везде проигрываем. Но сейчас мы обыграли американцев в среднем по количеству катков на душу населения. Когда я пришел в 2006 году, у нас было 145 катков. А сегодня у нас – 800 катков.

Больше спасибо нашему президенту, правительству и Министерству спорта. Они нас услышали, и теперь строятся катки", — заявил Третьяк.

В сети со смехом восприняли советский подход к постройке объектов инфраструктуры. Один из пользователей пошутил, что путину, похоже, отчитываются обо всем в сравнении со Штатами.

Ранее известный в прошлом хоккеист потребовал от НХЛ миллиарды для Украины из-за присутствия россиян в лиге. После этого в рф оскорбили "друга Украины".