Россияне считают, что без их сборной хоккейный турнир будет неполноценным

Международный хоккейный турнир Кубок мира-2025 состоится без россии. Накануне легенда НХЛ, которая организовывает данный турнир, Доминик Гашек пристыдил организацию за рекламу войны (в лиге выступают десятки российских хоккеистов, в частности основатель Putin Team Александр Овечкин).

Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в Twitter. В турнире примут участие от 4 до 6 сборных.

В турнире, вероятнее всего, сыграют четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную рф не пригласят на соревнование, ведь некоторые федерации отказываются играть с агрессором. В рф считают, что во всем виноваты американцы, а турнир якобы не представляет ценности без "Красной машины". Кроме того, россияне надеются, что турнир провалится.

"Там правят американцы, политические вещи естественны. Скучный будет турнир без россии. Все хотят увидеть сборную россии. Мы бы навязали им борьбу, сто процентов", – сказал в комментарии "Матч ТВ" двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

"Будем надеяться, что после неудачного в плане прибыли Кубка мира до этих людей наконец-то дойдет, что без российских звезд подобные турниры проводить бессмысленно. И наших ребят вернут на международную арену", – сказал в комментарии "Чемпионат" бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

"На мой взгляд, турнир будет неполноценным без участия сборной россии!

В любом случае наши спортивные чиновники должны искать решение для спарринг-матчей с другими странами", – сказал в комментарии "СЭ" бывший главный тренер сборной рф Вячеслав Быков.

Ранее в рф похвастались, что построили больше катков на душу населения, чем в США.

Напомним, Гашек потребовал от НХЛ миллиарды для Украины. После этого в рф оскорбили "Доминатора".