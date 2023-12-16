"Гадюшник": названо спортсменів, які стали учасниками "Команди Путіна"

У РФ знову розвінчали власний міф про те, що спорт поза політикою

Найближчим часом буде зареєстровано ініціативну групу, що дозволить розпочати збір підписів на підтримку Володимира Путіна на виборах президента РФ 2024 року.

До цієї групи потрапили кілька спортсменів та діячів спорту. Про це повідомляє "Известия". Президентські вибори у Росії заплановані на 15-17 березня 2024 року.

Учасниками Команди Путіна, зокрема, стали:

Ольга Бруснікіна, триразова олімпійська чемпіонка із синхронного плавання;

Олена Вяльбе, триразова олімпійська чемпіонка з лижних перегонів, голова Федерації лижних перегонів Росії;

Сергій Карякін, шахіст;

Марія Кисельова, триразова олімпійська чемпіонка із синхронного плавання;

Денис Лебедєв, ексчемпіон світу з боксу;

Олександр Легков, олімпійський чемпіон з лижних перегонів;

Олена Лозко, чемпіонка світу з танців на візках;

Джефф Монсон, боєць MMA;

Тетяна Навка, олімпійська чемпіонка з фігурного катання;

Микита Нагорний, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики;

Євген Плющенко, дворазовий олімпійський чемпіон із фігурного катання;

Олександр Повєткін, олімпійський чемпіон з боксу;

Шаварш Карапетян, одинадцятиразовий рекордсмен світу з підводного плавання.

У мережі висміяли та розкритикували спортсменів, які вирішили підтримати Путіна на виборах президента РФ. Один із користувачів назвав цей список "гадюшником".

Раніше повідомлялося, що від НХЛ вимагали виплатити Україні компенсацію у розмірі кількох мільярдів доларів. Все через наявність у найкращій хокейній лізі росіян, зокрема засновника Putin Team Олександра Овечкіна.