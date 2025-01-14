Пережил гибель двух сыновей, инсульт, а сам выпал из окна: как выглядит могила советской звезды Александра Белявского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" мог совершить самоубийство

Российский актер Александр Белявский снялся в более чем ста фильмах и сериалах, среди которых наиболее известны: "Место встречи изменить нельзя", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Четыре танкиста и собака", "Кабачок "13 стульев"", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и другие. Однако жизнь артиста закончилась очень трагически.

Родился Белявский 6 мая 1932 года в Москве. После школы поступил в Московский институт цветных металлов и золота, но вскоре увлекся театром. В 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Дебютировал в кино в 1957 году, но наибольшую популярность ему принесла роль в фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979), где актер сыграл бандита Фокса.

Александр Белявский в молодости

Белявский признался, что не ожидал столь громкого успеха этой работы, однако позже у звезды сложилось неоднозначное отношение к своей роли. "Режиссеры перестали меня воспринимать как артиста. А видели во мне только Фокса, приглашая все больше на роли отрицательных персонажей. И меня это расстраивало", — говорил мужчина в одном из интервью.

Белявский в роли Фокса в фильме "Место встречи изменить нельзя"

Личная жизнь Александра Белявского

Был дважды женат. В первом браке с Валентиной Викторовной (1933—2015) в 1973 году родился сын Борис. В 2-летнем возрасте мальчик утонул в речке. Позже супруги взяли из детдома мальчика Андрея. Узнав в 15 лет, что он неродной, парень стал отдаляться от семьи. В 20 лет Андрей погиб, выпав из окна. В 1976 году у Белявских родилась дочь Надя.

На фото слева - сын Борис. На фотоколлаже справа - сын Андрей Белявский

Во втором браке с Людмилой Тихоновной (1950—2020) родилась дочь Александра. Девочка появилась на свет за три с небольшим месяца до инсульта артиста 4 декабря 2003 года. После этого актера практически не приглашали на съемки.

На фото слева - дочь Надежда. На фото справа - младшая дочь Александра, девушке сейчас 21 год

Погиб Александр Белявский как названый сын

8 сентября 2012 года тело артиста было найдено возле его дома. По версии следствия, Александр Белявский покончил с собой: он поднялся на пятый этаж, где была найдена его трость, хотя сам он жил на третьем, и затем спрыгнул. Согласно другой версии, актер выпал из окна подъезда из-за проблем с сердцем.

Где похоронен Белявский и как выглядит могила

12 сентября 2012 года тело Александра Белявского было кремировано, а его прах захоронен в семейной могиле на Кузьминском кладбище (участок № 62а) в Москве.

Прах Белявского похоронен в семейной могиле

Ранее мы писали о запущенной могиле казака Мелихова из "Тихого Дона". "Телеграф" рассказывал, где похоронен актер Петр Глебов.