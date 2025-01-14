Пережив загибель двох синів, інсульт, а сам випав із вікна: як виглядає могила радянської зірки Олександра Белявського

Зірка фільму "Місце зустрічі змінити не можна" міг вчинити самогубство

Російський актор Олександр Белявський знявся у більш ніж ста фільмах та серіалах, серед яких найбільш відомі: "Місце зустрічі змінити не можна", "Іронія долі, або З легким паром!", "Чотири танкісти і пес", "Кабачок "13 стільців"", "Слідство ведуть ЗнаТоКи" та інші. Однак життя артиста закінчилося дуже трагічно.

Народився Белявський 6 травня 1932 року у Москві. Після школи вступив до Московського інституту кольорових металів та золота, але незабаром захопився театром. 1957 року закінчив Вище театральне училище імені М. С. Щепкіна.

Дебютував у кіно у 1957 році, але найбільшу популярність йому принесла роль у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна" (1979), де актор зіграв бандита Фокса.

Олександр Белявський у молодості

Белявський зізнався, що не очікував такого гучного успіху цієї роботи, проте пізніше у зірки склалося неоднозначне ставлення до своєї ролі. "Режисери перестали мене сприймати як артиста. А бачили в мені лише Фокса, запрошуючи все більше на ролі негативних персонажів. І мене це засмучувало", — говорив чоловік в одному з інтерв’ю.

Белявський у ролі Фокса у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

Особисте життя Олександра Белявського

Був двічі одружений. У першому шлюбі з Валентиною Вікторівною (1933—2015) 1973 року народився син Борис. У 2-річному віці хлопчик потонув у річці. Пізніше подружжя взяло з дитбудинку хлопчика Андрія. Дізнавшись у 15 років, що він нерідний, хлопець став віддалятися від сім’ї. У 20 років Андрій загинув, випавши із вікна. 1976 року у Белявських народилася дочка Надя.

На фото зліва – син Борис. На фотоколажі справа – син Андрій Белявський

У другому шлюбі з Людмилою Тихонівною (1950—2020) народилася донька Олександра. Дівчинка з’явилася на світ за три з лишком місяці до інсульту артиста 4 грудня 2003 року. Після цього актора практично не запрошували на зйомки.

На фото зліва – донька Надія. На фото справа – молодша донька Олександра, дівчині зараз 21 рік

Загинув Олександр Белявський як названий син

8 вересня 2012 року тіло артиста було знайдено біля його будинку. За версією слідства, Олександр Белявський наклав на себе руки: він піднявся на п’ятий поверх, де було знайдено його тростину, хоча сам він жив на третьому, і потім стрибнув. Згідно з іншою версією, актор випав з вікна під’їзду через проблеми із серцем.

Де похований Белявський і як виглядає могила

12 вересня 2012 року тіло Олександра Белявського було кремоване, а його прах похований у родинній могилі на Кузьминському цвинтарі (дільниця № 62а) у Москві.

Прах Белявського похований у родинній могилі

Раніше ми писали про занедбану могилу козака Мелєхова з "Тихого Дону". "Телеграф" розповідав, де похований актор Петро Глєбов.