Родилась в Донецке и моложе на 23 года: как выглядит жена-украинка умершего актера Симонова

Строила карьеру в Москве и снималась в Украине

Умерший в субботу, 8 ноября, российский актер Владимир Симонов был женат четыре раза. Вдовой стала актриса родом из Украины Яна Соболевская.

Будущая артистка родилась в Донецке. Училась в Донецкой музыкальной академии имени Прокофьева, где изучала вокал. В 2005 году Соболевская окончила обучение в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого и с тех пор работала в столичном театре "Свободная сцена".

В кино актриса дебютировала в 2005 году в российском фильме "Косвенные улики". В 2011 году Соболевская дебютировала на сцене Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра.

В 2014 году, когда Россия уже аннексировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию в Донбассе, уроженка Донецка отправилась покорять Москву. При этом ее продолжали брать на роли в картинах украинского производства: "Беженка", "На линии жизни" и "Не зарекайся".

Брак со старшим на 23 года Симоновым

До романа с украинкой Симонов уже был женат трижды и имел детей от предыдущих браков — взрослых дочь и двое сыновей. Яна и Владимир познакомились на съемках фильма в 2012 году, где актер играл роль отца главной героини, которую сыграла Соболевская. Поженились они в 2019 году, когда у них уже подрастала общая дочь.

Симонов был старше Соболевской на 23 года

Что говорит о войне Яна Соболевская

В актрисы нет официальной страницы в соцсетях. Она продолжает играть в России и молчит о войне в родной Украине.

Актриса из Украины продолжает развлекать россиян

