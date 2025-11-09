Это не Люба: как выглядит настоящая жена звезды "Домика на счастье" Назара Заднепровского (фото)

Пресса активно пишет о проблемах в семье актера

Известный актер, звезда фильмов "Безумная свальба" та серіалу "Домик на счастье" Назар Заднепровский женат на украинской актрисе Ирине Заднепровской.

Что нужно знать:

Назар Заднепровский познакомился с будущей женой Ириной, когда ей было 16 лет

Несмотря на разницу в возрасте, пара много лет счастливо живет вместе

Актер опроверг слухи о разладе в семье

Актер театра и кино с супругой вместе уже 18 лет, но познакомилась пара еще раньше. В интервью Маше Ефросининой Назар рассказал, что на момент его знакомства с Ириной ей было всего 16 лет. Тогда она участвовала в массовке того же театра, где выступал и он. Ирина сама проявила упорство, ведь почти сразу увидела в молодом актере своего будущего супруга.

Она училась в КНУКиИ рядом с моим домом. И заметила, что утром, примерно в 10 часов, я езжу на репетицию. Поэтому она на несколько минут опаздывала на свои пары, чтобы будто бы случайно встретить меня в метро. Ира специально стояла и ждала, а когда видела, как я иду, окликивала и здоровалась вспоминал актер

Отметим, что разница в возрасте пары — 8 лет, поэтому они некоторое время скрывали от близких, что встречаются.

Тесть долго думал, что до свадьбы мы были вместе два года. А когда Ира призналась, что четыре, то его глаза округлились. Начал считать, сколько же было его дочери на тот момент шутил артист

В последнее время в СМИ появились слухи, что супруги якобы живут раздельно, поскольку артист проводит почти все свое свободное время с матерью — актрисой Зоей Сивач, которая серьезно заболела с начала полномасштабной войны. В интервью obozrevatel Заднепровский заявил, что Ирина с пониманием относится к его ситуации.

Заголовки в прессе относительно нашей ситуации были очень разными, иногда – провокационными. Звонить в редакцию не хотелось, но читать было неприятно. Как говорят: не стоит верить всему, что пишут сказала Ирина Заднепровская

Супруги имеют двоих детей — сына Михаила и дочь. По словам артиста, парень учится в театральной сфере, но не на актера, а на специальность для будущих директоров и администраторов.

