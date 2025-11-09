Це не Люба: як виглядає справжня дружина зірки "Будиночку на щастя" Назара Задніпровського (фото)

Преса активно пише про проблеми у сім’ї актора

Відомий актор, зірка фільмів "Скажене весілля" та серіалу "Будиночок на щастя" Назар Задніпровський одружений з українською актрисою Іриною Задніпровською.

Що потрібно знати:

Назар Задніпровський познайомився з майбутньою дружиною Іриною, коли їй було 16 років

Попри різницю у віці, пара багато років щасливо живе разом

Актор спростував чутки про розлад у сім’ї

Актор театру та кіно з дружиною разом уже 18 років, але познайомилася пара ще раніше. В інтерв’ю Маші Єфросиніній Назар розповів, що на момент його знайомства з Іриною їй було лише 16 років. Тоді вона брала участь у масовці того ж театру, де виступав і він. Ірина сама проявила завзятість, адже майже одразу побачила в молодому акторі свого майбутнього чоловіка.

Вона навчалася у КНУКіМ поряд з моїм будинком. І замітила, що вранці, приблизно о 10 годині, я їжджу на репетицію. Тому вона на кілька хвилин запізнювалася на свої пари, щоб начебто випадково зустріти мене в метро. Іра спеціально стояла і чекала, а коли бачила, як я йду, гукала та віталася згадував актор

Відзначимо, що різниця у віці пари — 8 років, тому вони деякий час приховували від близьких, що зустрічаються.

Тесть довго думав, що до весілля ми були разом два роки. А коли Іра зізналася, що чотири, то його очі округлилися. Почав рахувати, скільки ж було його дочці на той момент жартував артист

Останнім часом у ЗМІ з’явилися чутки, що подружжя нібито живе окремо, оскільки артист проводить майже весь свій вільний час із матір’ю — актрисою Зоєю Сівач, яка серйозно захворіла з початку повномасштабної війни. В інтерв’ю obozrevatel Задніпровський заявив, що Ірина з розумінням ставиться до його ситуації.

Заголовки в пресі щодо нашої ситуації були дуже різними, іноді провокаційними. Дзвонити до редакції не хотілося, але читати було неприємно. Як кажуть: не варто вірити всьому, що пишуть сказала Ірина Задніпровська

Подружжя має двох дітей – сина Михайла та дочку. За словами артиста, хлопець навчається у театральній сфері, але не на актора, а на спеціальність для майбутніх директорів та адміністраторів.

