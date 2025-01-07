Забрала хвороба, якої він найбільше боявся: коли і від чого помер зірка радянських комедій Крамаров

Крамаров довгі роки намагався вести здоровий спосіб життя

Актор Савелій Крамаров, якого поховали на чужині, запам’ятався глядачам своїми веселими та яскравими ролями. Однак життя зірки радянських комедій було наповнене низкою випробувань і складнощів і помер він від страшної хвороби.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, коли та від чого помер актор Савелій Крамаров. Також ми довідалися, як склалася його доля.

Як актор Савелій Крамаров став відомим

Актор Савелій Крамаров народився в 1934 році в Бауманському районі Москви в єврейській родині і з дитинства відчував пристрасть до сцени. Але вступити до театрального інституту Крамарову з першого разу не вдалося, тому він здобув іншу освіту. Однак Савелій завжди йшов за мрією.

Савелій Крамаров у молодості

У 1959 році відбувся його дебют у фільмі "Хлопці з нашого двору", який і став поштовхом у розвиток його кар’єри. Але найбільше Крамаров запам’ятався глядачам завдяки ролі в комедії "Іван Васильович змінює професію", "Невловимі месники", "Афоня" та "Джентльмени удачі".

Кадр із фільму "Джентльмени удачі"

Але незабаром його кар’єра пішла на спад, і Савелій вирішив емігрувати до США. Спочатку його не хотіли випускати з країни й погрожували заборонити фільми за його участю, але Крамаров все ж таки залишив кар’єру в Росії й виїхав до Америки. Там актор продовжив займатися улюбленою справою та навіть знявся у фільмі з Робіном Вільямсом.

Савелій Крамаров знімався в американських фільмах

Коли та від чого помер радянський актор Савелій Крамаров

Зірка радянських комедій довгі роки дотримувався здорового способу життя, він хотів прожити понад 100 років. Після переїзду до США Савелій активно займався спортом, не вживав спиртного, не їв "молочки", м’яса і цукру, зате медитував, захоплювався різними народними засобами.

Як виявилось, Савелій боявся повторити долю своєї матері, яка рано померла від раку. Цієї страшної недуги Крамаров боявся найбільше. Але, на жаль, головна фобія забрала його життя.

Савелій Крамаров пішов із життя в результаті важкої хвороби

У 1995 році, коли Савелій готувався до роботи в одному із серйозних американських телепроєктів, йому діагностували рак прямої кишки. Актор не міг у це повірити, сильно страждав і згасав на очах. Він переніс операцію, проходив хіміотерапію, переніс два інсульти й помер 6 червня 1995 року в одній із лікарень Сан-Франциско. Акторові було 60 років.

"Телеграф" писав раніше, коли і від чого помер Дем’яненко, який зіграв Шурика. Актор був зіркою комедій, але пішов із життя трагічно.