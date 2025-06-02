Назвався на честь улюбленої річки у Полтаві і виступав українською: від чого помер "Тарапунька" Юрій Тимошенко і як виглядає могила

Його дует зі "Штепселем" досі викликає посмішку

У той час, коли українці "розносять" гумор "Кварталу 95" та "Дизель Шоу", багато хто досі не може забути народний дует "Штепсель і Тарапунька" в особі українських артистів Юхима Березіна та Юрія Тимошенка, якому цього понеділка могло б виповнитись 106 років.

Тимошенко народився 2 червня 1919 року у селі Каленики (нині Решетилівський район, Полтавська область). 1941 року майбутній гуморист закінчив Київський театральний інститут.

Під час Другої світової війни Юрій служив в ансамблях пісні та танцю Київського військового округу та Південно-Західного фронту, після чого повернувся додому у званні старшого сержанта.

"Тарапунька" українською, "Штепсель" російською

Дует було засновано 1941 року, коли Тимошенко та Березін познайомилися під час навчання в інституті. Після війни артисти створили комічний дует, де Тимошенко грав міліціонера Тарапуньку, а Березін — електромонтера Штепселя. Цікаво, але псевдонім Юрія "Тарапунька" був натхненний назвою річки Тарапунька у його рідній Полтавській області.

Штепсель і Тарапунька

Виступи цих артистів відрізнялися: Юрій говорив суто українською, а Юхим — російською. Вони також стали авторами та виконавцями низки кінокомедій, знятих за власними сценаріями: "Тарапунька і Штепсель під хмарами" (1953), "Пригода з піджаком Тарапуньки" (1955), "Штепсель одружує Тарапуньку" (1957), "Їхали ми, їхали…" (1962). Комічний дует "Тарапунька і Штепсель" мав величезну популярність протягом 40 років і отримав широке визнання як на естраді, так і в кіно. Обидва артисти ніколи не були членами компартії.

Два шлюби та сини

Тимошенко був двічі одружений. Його першою дружиною була актриса Ольга Кусенко. Другою дружиною стала співачка Юлія Пашковська, з якою мав двох синів — Олександра та Юрія. Сім’я жила у Києві.

Юрій разом із дружиною Юлією

Юрій Тимошенко з дружиною і своїми синами - Сашком та Юрою

Як помер "Тарапунька" і де похований

Юрій Тимошенко помер 1 грудня 1986 року в Ужгороді від серцевого нападу, що стався після гастрольного виступу. Він був похований на Байковому цвинтарі у Києві (дільниця 52) разом із сином, який помер роком пізніше.

Як виглядає могила Юрія Тимошенко

Нагадаємо, що у травні 2025 року на фронті загинув колишній актор "Дизель Шоу" Максим Неліпа. Раніше ми показували могилу шоумена, який так само похований на Байковому цвинтарі.