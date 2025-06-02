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Назвався на честь улюбленої річки у Полтаві і виступав українською: від чого помер "Тарапунька" Юрій Тимошенко і як виглядає могила

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Юрій Тимошенко був видатним артистом розмовного жанру Новина оновлена 02 червня 2025, 14:43
Юрій Тимошенко був видатним артистом розмовного жанру. Фото Колаж "Телеграфу"

Його дует зі "Штепселем" досі викликає посмішку

У той час, коли українці "розносять" гумор "Кварталу 95" та "Дизель Шоу", багато хто досі не може забути народний дует "Штепсель і Тарапунька" в особі українських артистів Юхима Березіна та Юрія Тимошенка, якому цього понеділка могло б виповнитись 106 років.

Тимошенко народився 2 червня 1919 року у селі Каленики (нині Решетилівський район, Полтавська область). 1941 року майбутній гуморист закінчив Київський театральний інститут.

Під час Другої світової війни Юрій служив в ансамблях пісні та танцю Київського військового округу та Південно-Західного фронту, після чого повернувся додому у званні старшого сержанта.

"Тарапунька" українською, "Штепсель" російською

Дует було засновано 1941 року, коли Тимошенко та Березін познайомилися під час навчання в інституті. Після війни артисти створили комічний дует, де Тимошенко грав міліціонера Тарапуньку, а Березін — електромонтера Штепселя. Цікаво, але псевдонім Юрія "Тарапунька" був натхненний назвою річки Тарапунька у його рідній Полтавській області.

Штепсель юхим березін Тарапунька Юрій Тимошенко
Штепсель і Тарапунька

Виступи цих артистів відрізнялися: Юрій говорив суто українською, а Юхим — російською. Вони також стали авторами та виконавцями низки кінокомедій, знятих за власними сценаріями: "Тарапунька і Штепсель під хмарами" (1953), "Пригода з піджаком Тарапуньки" (1955), "Штепсель одружує Тарапуньку" (1957), "Їхали ми, їхали…" (1962). Комічний дует "Тарапунька і Штепсель" мав величезну популярність протягом 40 років і отримав широке визнання як на естраді, так і в кіно. Обидва артисти ніколи не були членами компартії.

Штепсель юхим березін Тарапунька Юрій Тимошенко

Два шлюби та сини

Тимошенко був двічі одружений. Його першою дружиною була актриса Ольга Кусенко. Другою дружиною стала співачка Юлія Пашковська, з якою мав двох синів — Олександра та Юрія. Сім’я жила у Києві.

Тарапунька Юрій Тимошенко Юлія Пашківська
Юрій разом із дружиною Юлією
Тарапунька Юрій Тимошенко дружина Юлія Пашковська діти
Юрій Тимошенко з дружиною і своїми синами - Сашком та Юрою

Як помер "Тарапунька" і де похований

Юрій Тимошенко помер 1 грудня 1986 року в Ужгороді від серцевого нападу, що стався після гастрольного виступу. Він був похований на Байковому цвинтарі у Києві (дільниця 52) разом із сином, який помер роком пізніше.

тарапунька могила Юрій Тимошенко
Як виглядає могила Юрія Тимошенко
тарапунька могила Юрій Тимошенко

Нагадаємо, що у травні 2025 року на фронті загинув колишній актор "Дизель Шоу" Максим Неліпа. Раніше ми показували могилу шоумена, який так само похований на Байковому цвинтарі.

Теги:
#Полтава #Могила #Байкове кладовище #Тарапунька і Штепсель #Юрій Тимошенко