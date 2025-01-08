Одессит, но был известен в России: где сейчас звезда "Каламбура" Алексей Агопьян

Актер был звездой тележурнала "Каламбур"

Алексей Агопьян — украинский актер армянского происхождения и звезда шоу "Каламбур" и "Маски шоу". Проекты с его участием годами показывали на российском телевидении, а актер долгое время жил в России и строил карьеру в стране-агрессоре.

С началом полномасштабного вторжения актер покинул РФ и приехал в родную Одессу. Однако уверял, что "хорошие русские" существуют и признавался, что поддерживает связь с некоторыми коллегами из России. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Алексей Агопьян.

Что известно об Алексее Агопьяне

Агопьян окончил Одесский политехнический институт в 1983 году по специальности "Технология машиностроения, металлообработка". Он присоединился к театру "Маски", где проявил свой талант в жанре пантомимы и комедии. Благодаря участию в "Маски-шоу" он стал известен.

В начале 1990-х годов Агопьян присоединился к знаменитому одесскому театру "Маски". Этот коллектив был известен своим уникальным стилем, сочетавшим пантомиму, клоунаду и юмор. Вместе с такими актерами, как путинист Георгий Делиев и Борис Барский, Агопьян создал образы, ставшие культовыми.

Однако настоящая популярность пришла к Алексею благодаря телепроекту "Каламбур". Это юмористическое шоу, транслировавшееся в 1990-х годах, сочетало скетчи, пантомиму и абсурдный юмор. Агопьян сыграл в шоу несколько ярких персонажей, среди которых больше всего запомнились роли из серий "Бар Каламбур", "Крутое пике" и "Деревня дураков". Его пластика, выразительная мимика и актерская игра стали визитной карточкой программы.

Где сейчас Алексей Агопьян

Сейчас Алексей Агопьян живет в Украине, в родной Одессе. Он работает в "Доме клоунов" в Одессе. Актер играет в театре и принимает участие в культовых пьесах, в частности, сыграл в пьесе "Украинский вестерн" в Одесском академическом музыкально-драматическом театре имени В. Васильков. Также Алексей Агопьян преподает сценическое искусство в театре "Чародей".

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