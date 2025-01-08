Одесит, але був відомим у Росії: де зараз зірка "Каламбуру" Олексій Агоп’ян

Актор був зіркою тележурналу "Каламбур"

Олексій Агоп’ян — український актор вірменського походження і зірка шоу "Каламбур" та "Маски шоу". Проєкти за його участі роками показували на російському телебаченні, а актор тривалий час жив у Росії та будував кар’єру у країні-агресорці.

З початком повномасштабного вторгнення актор покинув РФ і приїхав до рідної Одеси. Проте, запевняв, що "хороші рускі" існують і зізнавався, що підтримує зв’язок із деякими колегами із Росії. "Телеграф" вирішив пригадати, що Олексій Агоп’ян каже про війну і з’ясувати, де він зараз.

Що відомо про Олексія Агоп’яна

Агоп'ян закінчив Одеський політехнічний інститут у 1983 році за спеціальністю "Технологія машинобудування, металообробка". Він приєднався до театру "Маски", де проявив свій талант у жанрі пантоміми та комедії. Завдяки участі у "Маски-шоу" він став відомим.

На початку 1990-х років Агоп’ян приєднався до знаменитого одеського театру "Маски". Цей колектив був відомий своїм унікальним стилем, який поєднував пантоміму, клоунаду та гумор. Разом із такими акторами, як путініст Георгій Делієв і Борис Барський, Агоп’ян створив образи, які стали культовими.

Проте, справжня популярність прийшла до Олексія завдяки телепроєкту "Каламбур". Це гумористичне шоу, яке транслювалося в 1990-х роках, поєднувало скетчі, пантоміму та абсурдний гумор. Агоп’ян зіграв у шоу кілька яскравих персонажів, серед яких найбільше запам’яталися ролі з серій "Бар Каламбур", "Круте піке" і "Село дураків". Його пластика, виразна міміка та акторська гра стали візитною карткою програми.

Де зараз Олексій Агоп’ян

Зараз Олексій Агоп’ян мешкає в Україні, у рідній Одесі. Він працює у "Будинку клоунів" в Одесі. Актор грає у театрі та бере участь у культових п’єсах, зокрема — зіграв у п’єсі "Український вестерн" в Одеському академічному музично-драматичному театрі імені В. Василька. Також Олексій Агоп’ян викладає сценічне мистецтво у театрі "Чародій".

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