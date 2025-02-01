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Була Зеленському "ідеальною дружиною", але пережила не одну зраду: з ким крутила романи Поліна Максимова

Автор
Катерина Любимова
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З ким зустрічалася акторка Поліна Максимова
З ким зустрічалася акторка Поліна Максимова. Фото Колаж "Телеграфа"

Наразі невідомо, чи зайняте серце акторки

Ефектна блондинка Поліна Максимова, яка зіграла "ідеальну дружину" Зеленського, підкорила не одне чоловіче серце. Але акторці поки що не вдалося знайти сімейне щастя і піти під вінець.

"Телеграф" з’ясував, що відомо про особисте життя Поліни Максимової, яку називають "російською Кемерон Діаз". Акторці приписували безліч романів.

З ким крутила романи Поліна Максимова

Москвичка Поліна Максимова народилася в акторській родині, тож з дитинства вирішила, що продовжуватиме династію і стала студенткою театрального інституту. Під час навчання вона почала зніматись у фільмах.

Поліна Максимова
Поліна Максимова в молодості

Дебютувала Поліна у фільмі "Візьми мене з собою", потім знялася у кінострічці "Любов на сіні", серіалах "Бомбіли", "Розкрутка". Але справжня популярність прийшла до неї після виходу серіалу "Деффченки", а також фільму "8 нових побачень", де вона була "ідеальною дружиною" головного героя, якого зіграв Володимир Зеленський.

Поліна Максимова
Поліна Максимова зіграла дружину Зеленського

Але бурхливий роман їй почали приписувати саме з Воробйовим, адже Поліна з’явилася згодом у кількох його кліпах. Актори свої романтичні стосунки не підтверджували та не заперечували. При цьому Максимова заявляла, що вони з Олексієм хороші друзі, і вона з великою повагою ставиться до його роботи. Водночас Поліна зізналася, що між нею та Воробйовим спалахували не просто іскри, а справжні феєрверки.

Поліна Максимова
Поліна Максимова у серіалі "Деффченки"
Поліна Максимова
Поліні приписували бурхливий роман із Олексієм Воробйовим

З 2012 по 2013 рік Поліна Максимова перебувала у стосунках із російським плавцем, призером Олімпійських ігор Микитою Лобінцевим. Познайомилися вони у Лондоні на дні народження спільного знайомого. Але це було кохання на відстані – атлет тренувався в США, Поліна працювала в Росії. Їхній роман не пройшов перевірку відстанню.

Поліна Максимова
Поліна Максимова та її колишній хлопець Микита Лобінцев

У 2019 році Максимова почала зустрічатися з актором Єгором Корешковим. Пара познайомилася на зйомках серіалу "257 причин жити". Актори жили у цивільному шлюбі та навіть познайомилися з батьками один одного. У 2020 році на шоу "Вечірній Ургант" закохані навіть натякнули на те, що не проти поповнення в сім’ї, але восени 2021 року вони розлучилися. Незабаром Єгор вийшов у світ з новою коханою.

Поліна Максимова
Поліна Максимова три роки зустрічалася з актором Єгором Корешковим

Через час у мережі з’явилися чутки про роман Максимової з режисером Кирилом Плетньовим. Вони познайомилися давно і працювали разом. Але Поліна заявила, що це лише плітки й насправді між ними лише робочі стосунки.

Поліна Максимова і режисер Кирило Плетньов
Поліна Максимова і режисер Кирило Плетньов

Зараз Поліна про своє особисте життя говорить мало, тому невідомо, чи вільне її серце. Проте російська актриса зазначила, що її в житті зраджували неодноразово.

"Моє життя — це низка зрад. У мене і друзів-то немає. І найкращі подруги, і чоловіки мене зраджували. Так що я чудово розумію, що граю в серіалі, і знаю, як гідно тримати удар ", — говорила Максимова.

"Телеграф" писав раніше, де зараз актор Єпіфанцев і що говорить про війну. Він знімався із Зеленським у кіно.

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#Олександр Воробйов #Поліна Максимова