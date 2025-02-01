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Была Зеленскому "идеальной женой", но пережила не одно предательство: с кем крутила романы Полина Максимова

Автор
Катерина Любимова
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С кем встречалась актриса Полина Максимова
С кем встречалась актриса Полина Максимова. Фото Колаж "Телеграфа"

Сейчас неизвестно, занято ли сердце актрисы

Эффектная блондинка Полина Максимова, сыгравшая "идеальную жену" Зеленского, покорила не одно мужское сердце. Но актрисе пока не удалось обрести семейное счастье и пойти под венец.

"Телеграф" выяснил, что известно о личной жизни Полины Максимовой, которую называют "русской Кэмерон Диаз". Актрисе приписывали множество романов.

С кем крутила романы Полина Максимова

Москвичка Полина Максимова родилась в актерской семье, поэтому с детства решила, что будет продолжать династию и стала студенткой театрального института. Во время учебы она начала сниматься в фильмах.

Полина Максимова
Полина Максимова в молодости

Дебютировала Полина в фильме "Возьми меня с собой", затем снялась в киноленте "Любовь на сене", сериалах "Бомбилы", "Раскрутка". Но настоящая популярность пришла к ней после выхода сериала "Деффченки", а также фильма "8 новых свиданий", где она была "идеальной женой" главного героя, которого сыграл Владимир Зеленский.

Полина Максимова
Полина Максимова сыграла жену Зеленского

Но бурный роман ей стали приписывать именно с Воробьевым, ведь Полина появилась позже в нескольких его клипах. Актеры свои романтические отношения не подтверждали и не отрицали. При этом Максимова заявляла, что они с Алексеем хорошие друзья и она с большим уважением относиться к его работе. В то же время Полина призналась, что между ней и Воробьевым вспыхивали не просто искры, а настоящие фейерверки.

Полина Максимова
Полина Максимова в сериале "Деффченки"
Полина Максимова
Полине приписывали бурный роман с Алексеем Воробьевым

С 2012 по 2013 год Полина Максимова состояла в отношениях с российским пловцом, призером Олимпийских игр Никитой Лобинцевым. Познакомились они в Лондоне на дне рождении общего знакомого. Но это была любовь на расстоянии – атлет тренировался в США, Полина работала в России. Их роман не прошел проверку расстоянием.

Полина Максимова
Полина Максимова и ее бывший парень Никита Лобинцев

В 2019 году Максимова начала встречаться с актером Егором Корешковым. Пара познакомилась на съемках сериала "257 причин, чтобы жить". Актеры жили в гражданском браке и даже познакомились с родителями друг друга. В 2020 году на шоу "Вечерний Ургант" влюбленные даже намекнули на то, что не против пополнения в семье, но осенью 2021 года они расстались. Вскоре Егор вышел в свет с новой возлюбленной.

Полина Максимова
Полина Максимова три года встречалась с актером Егором Корешковым

Через время в сети появились слухи о романе Максимовой с режиссером Кириллом Плетневым. Они познакомились давно и работали вместе. Но Полина заявила, что это всего лишь сплетни и на самом деле между ними только рабочие отношения.

Полина Максимова и режиссер Кирилл Плетнев
Полина Максимова и режиссер Кирилл Плетнев

Сейчас Полина о своей личной жизни говорит мало, поэтому неизвестно, свободно ли ее сердца. Однако российская актриса отметила, что ее в жизни предавали не один раз.

"Моя жизнь — это череда предательств. У меня и друзей-то толком нет. И лучшие подруги, и мужчины меня предавали. Так что я прекрасно понимаю, что играю в сериале, и знаю, как достойно держать удар", — говорила Максимова.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас актер Епифанцев и что говорит о войне. Он снимался с Зеленским в кино.

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#Александр Воробьев #Полина Максимова