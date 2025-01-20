Крутила роман с Кадыровым? Где сейчас Тина Канделаки и что она говорит о войне

Ведущая была известна в Украине, но стала путинисткой

Российская телеведущая, продюсер и заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Тина Канделаки, оскорбившая грузин за песню о Путине, — сторонница кровавой политики лидера РФ. После начала войны она открыто поддержала действия Кремля и продвигала пропагандистские нарративы.

Ее позиция вызвала резкое осуждение международного сообщества и привела к наложению санкций со стороны США и Украины. "Телеграф" выяснил, где сейчас Тина Канделаки, что она говорит о войне и как выглядит.

Что говорит о войне Тина Канделаки

На второй день полномасштабного вторжения России на Украину, 25 февраля 2022 года, ведущая выложила всем известное фото с хештегом "ДавайЗаМир", что, по мнению многих, могло свидетельствовать о том, что она призывает к миру. Однако в сообщении путинистка заявила, что "верить фотографиям и видео с военными" не стоит и "спихнула" все на "англосаксонскую пропаганду". Роликам с "закадровыми криками" людей в Украине она призвала не верить и прикрылась типичными заявлениями про "8 лет".

В одном из сообщений Канделаки написала, что "американцам и британцам никогда не победить Россию". Также она продвигает пропагандистские нарративы и выступает под буквой "Z".

В общем, почти все ее проекты направлены на продвижение пророссийских и украинофобских нарративов. Кстати, она поддерживала РФ в войне против Грузии, хотя сама родилась в Тбилиси.

Ходили слухи, что у кремлевской лизоблюдки был роман с Рамзаном Кадыровым — главой Чечни. Однако эта информация пока остается не подтвержденной.

24 февраля 2022 года путинистка заявила, что "Украину нашпичкали оружием", а Россия вторглась на ее территорию, чтобы уничтожить это оружие. Также Канделаки говорила о "несправедливой русофобии" в мире.

Где сейчас Тина Канделаки и как выглядит

Тина Канделаки продолжает заниматься продвижением кремлевской пропаганды и поддержки убийств на территории Украины Россией. Она работает в российских медиа и продолжает строить карьеру в стране-агрессорке.

Известно, что в январе 2024 года власти Казахстана запретили ей въезд в страну после ее обвинений в адрес Астаны в дискриминации русского языка. Кроме того, в июне 2022 года США ввели против нее персональные санкции в поддержку войны России против Украины. Также Канделаки внесен в список "Миротворец".

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