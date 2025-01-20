Крутила роман із Кадировим? Де зараз Тіна Канделакі і що вона каже про війну

Ведуча була відомою в Україні, але стала путіністкою

Російська телеведуча, продюсерка та заступниця генерального директора холдингу "Газпром-Медіа" Тіна Канделакі, яка образила грузинів за пісню про Путіна, — прихильниця кривавої політики лідера РФ. Після початку великої війни вона відкрито підтримала дії Кремля та просувала пропагандистські наративи.

Її позиція викликала різке засудження міжнародної спільноти та привела до накладення санкцій з боку США й України. "Телеграф" з’ясував, де зараз Тіна Канделакі, що вона каже про війну і як виглядає.

Що каже про війну Тіна Канделакі

На другий день повномасштабного вторгнення Росії на Україну, 25 лютого 2022 року, ведуча виклала всім відоме фото з хештегом "ДавайЗаМир", що, на думку багатьох, могло свідчити про те, що вона закликає до миру. Проте, у дописі путіністка заявила, що "вірити світлинам і відео з військовими" не варто і "спихнула" все на "англосаксонську пропаганду". Роликам з "закадровими криками" людей в Україні вона закликала не вірити і прикрилася типовими заявами про "8 лет".

В одному з дописів Канделакі написала, що "американцям та британцям ніколи не перемогти Росію". Також вона просуває пропагандистські наративи і виступає під літерою "Z".

Загалом, майже усі її проєкти спрямовані на просування проросійських та українофобських наративів. До речі, вона підтримувала РФ у війні проти Грузії, хоч сама народилася у Тбілісі.

Ходили чутки, що кремлівська лизоблюдка мала роман із Рамзаном Кадировим — главою Чечні. Однак ця інформація поки залишається не підтвердженою.

24 лютого 2022 року путіністка заявила, що "Україну нашпигували зброєю", а Росія вторглася на її територію, щоб знищити цю зброю. Також Канделакі говорила про "несправедливу русофобію" у світі.

Де зараз Тіна Канделакі і як виглядає

Тіна Канделакі продовжує займатися просуванням кремлівської пропаганди та толеруванням вбивств на території України Росією. Вона працює у російських медіа і продовжує будувати кар’єру у країні-агресорці.

Відомо, що у січні 2024 року влада Казахстану заборонила їй в'їзд до країни після її звинувачень на адресу Астани в дискримінації російської мови. Крім того, у червні 2022 року США запровадили проти неї персональні санкції за підтримку війни Росії проти України. Також Канделакі внесено до списку "Миротворець".

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз ведуча Тетяна Лазарєва і що говорить про війну. Вона, на відміну від Тіни Канделакі, проти країни-агресорки. Телеведуча обізвала Путіна і отримала в Росії тюремний термін.