Тричі була "дівчиною" Зеленського: що відомо про особисте життя Ходченкової

Зараз акторка не розголошує подробиці своїх амурних справ

Світлана Ходченкова — російська акторка, яка чотири рази працювала на знімальному майданчику разом з Володимиром Зеленським. Їм приписували роман, однак таку інформацію артисти тоді спростували.

"Телеграф" з'ясував, що відомо про особисте життя Світлани Ходченкової.

Світлана Ходченкова — особисте життя

Першим обранцем акторки був колега Володимир Яглич, з яким вона познайомилась у театральному училищі. Актори зіграли чоловіка і дружини у фільмі "Тихий московский дворик". Проте роман виник не тоді, а в момент роботи над стрічкою "Карусель". Незабаром пара почала стосунки, а згодом побралась.

Подейкували, що у шлюбі актори часто сварились, оскільки обоє мали сильні характери. Також були чутки, що Яглич дуже ревнував дружину. У 2010 році подружжя розлучилось, пробувши у шлюбі 5 років.

У пресі також писали про можливий роман Світлани на той час з актором Володимиром Зеленським. Вони знімалися разом у кількох фільмах: "Наполеон і Жозефіна", "Ржевський проти Наполеона", "Службовий роман. Наш час" та "Кохання у великому місті". У деяких з них Ходченкова грала дівчину Зеленського, тож подейкували, що чоловік Світлани — Яглич — ревнував дружину до українця. Однак стосунків між ними не було.

У 2009 році Ходченкова познайомилась з підприємцем Георгієм Петришиним. Це сталося у барі після нагородження премії "Золотой граммофон". У Петришина була репутація ловеласа, який крутить романи з відомими жінками. Подейкували, що чоловік мав стосунки зі співачкою Вікторією Дайнеко та акторкою Анастасією Задорожною.

У 2011 році Ходченкова та Петришин почали зустрічатись. В інтерв'ю жінка розповідала, що почувається щасливою. У 2015 році обранець освідчився акторці на сцені театру. Це відбулося після того, як Світлана відіграла виставу.

За місяць до шлюбу пара розсталась. За однією з версій, причиною цього стала певна стара сварка, деталі якої залишаються невідомими. Також писали, що Петришин дуже ревнував акторку та не давав їй особистого простору.

Ходченковій приписували роман з актором Дмитром Малашенком. Утім, вони спростували чутки про роман. Також у мережі з'являлись фото акторки з Петришиним на Балі, тож казали, що пара могла возз'єднатися.

У 2019 році з'явились чутки, що Світлана зустрічається з актором і продюсером Семеном Сліпаковим. Їх помітили на врученні премії "Людина року". Однак Ходченкова зазначила, що вони лише друзі.

У 2021 році у пресі з'явилась інформація, що акторка зустрічається з бізнесменом Павлом Манченком. Чоловік є молодшим за Ходченкову на 5 років, а також живе в одному житловому комплексі з акторкою. Подейкують, що пару бачили в Парижі під час відпустки Світлани. Однак сама артистка не коментує своє особисте життя.

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