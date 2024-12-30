Янукович, Зеленський чи Порошенко? Хто є найвищим і найнижчим за зростом президентом України

З'ясували, хто є найнижчим і найвищим серед українських президентів

Від моменту здобуття Україною незалежності держава мала шістьох президентів. У кожного з них були свої прихильники і критики, політичні погляди та співпраця з різними державами. Наприклад, перший президент України Леонід Кравчук відмовився від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки для України. Він помер у 2022 році.

"Телеграф" розкаже, який ріст має кожен з колишніх глав держави, а також про ріст чинного президента України Володимира Зеленського.

Леонід Кравчук

Першим президентом незалежної України був Леонід Кравчук. Він керував державою у 1991-1994 роках. Кравчук став одним із підписантів угоди про припинення існування Радянського Союзу.

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Також за часів цього політика Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Ріст Леоніда Кравчука сягав 175 сантиметрів. Він помер у 2022 році у 88.

Леонід Кучма

Кучма очолював країну протягом 2 термінів поспіль — з 1995 по 2004 роки. За його президентства в Україні ухвалили Конституцію та провели грошову реформу.

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Однак Кучма підписав з Росією договір про дружбу та Угоду про поділ Чорноморського флоту, за якою країні-окупантці віддали 80% кораблів, які базувались в Криму. Ріст Леоніда Кучми — 176 сантиметрів.

Віктор Ющенко

Віктор Ющенко очолив Україну після Помаранчевої революції у 2004 році та був на цій посаді до 2010 року. Політик працював над збереженням історичної пам'яті, зокрема відновленні музеїв та визнанні Голодомору 32-33 років геноцидом українського народу. Ріст Ющенка сягає 183-185 сантиметрів.

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Віктор Янукович

Янукович увійшов у сучасну історію України як президент-утікач. Він очолював країну у 2010-2014 роках. Янукович давав вказівку розстрілювати учасників Євромайдану. Загинуло понад 100 людей. Сам політик втік до країни-агресорки. Янукович є найвищим серед усіх колишніх президентів України. Його ріст — 192-193 сантиметри.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко керував країною у 2014-2019 роках. За його часів Україна отримала безвізовий режим із Європейським Союзом. Також він підписав економічну частину угоди про асоціацію України з ЄС та здобув Томос — автокефалію Православної церкви України. Ріст Петра Порошенка — близько 184 сантиметри.

Фото: Getty Images

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський став президентом України у 2019 році і є ним зараз. За його каденції запустили ринок землі, запровадили "Дію", яка усуває безліч бюрократичних процесів, а найголовніше — Зеленському вдалося об'єднати партнерів навколо допомоги Україні під час повномасштабної війни.

Зеленський є найнижчим українським президентом. Його ріст — 170 сантиметрів.

Фото: Getty Images

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