Захищала російську мову та казала, що не повернеться в Україну: де зараз Слава Камінська

На початку війни виконавиця перебралась за кордон

Слава Камінська — колишня учасниця гурту "НеАнгели", яка згодом розпочала сольну кар'єру. Вона стала впізнаваною, зокрема завдяки низькому голосу та ефектній зовнішності, заради якої зробила кілька пластичних операцій.

"Телеграф" розповість, де зараз перебуває співачка.

Де зараз Слава Камінська

Після початку повномасштабного вторгнення Слава Камінська перебралась разом з дітьми в Нідерланди. Виконавиця ділилась, що працювала 15 років недарма, і зараз може дозволити своїм дітям безпечне місце для проживання. Водночас додала, що не хотіла їхати з України, однак зробила це через війну.

Фото з мережі

Періодично Слава приїжджала на батьківщину, однак ненадовго і поверталась за кордон. Камінська також критикувала трек POSITIFF та Анни Трінчер "Який ти козак".

"Скільки можна підсипати шоубіз такими крінж-треками? Де місце творчості? А не піару на ситуації в країні", — писала вона.

Камінська отримувала хейт за виїзд за кордон, проте пояснювала, що зробила це заради дітей. Вона стверджувала, що могла б теж чистити картоплю, як Даша Астаф'єва, якби була сама.

Згодом співачка випустила вперше за тривалий час пісню українською "Хочу додому", де висловила тугу за Україною.

У 2023 році Камінська потрапила у мовний скандал. Жінка почала захищати російську мову і пояснювати, що вона має право користуватися нею згідно з українським законодавством. Слава зазначила, що продовжуватиме говорити російською, бо робить це з самого дитинства.

Фото з інстаграму Слави Камінської

Також артистка зазначила, що не планує повертатися в Україну. Однак пізніше написала, що зробила таку заяву через сильні негативні емоції на тлі хейту.

Судячи з публікацій, зараз Слава Камінська живе в Іспанії разом з дітьми. Вона ділиться кадрами з подорожей, закладів, показує своїх дітей і частково свого коханого. На сторінці Слави в інстаграмі практично немає згадок про війну Росії проти України.

Фото з інстаграму Слави Камінської

Фото з інстаграму Слави Камінської

У квітні 2024 року Слава зробила пластичні операції на обличчі та грудях.

Фото з інстаграму Слави Камінської

Подейкували, що Слава вийшла заміж втретє. Оскільки розповідаючи про свого коханого, вона назвала його чоловіком. Виконавиця розповіла, що разом з обранцем періодично відправляються у красиві місця вдвох. Однак Слава пізніше спростувала чутки про заміжжя.

Фото з інстаграму Слави Камінської

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як змінився під час війни танцівник Дмитро Дікусар. Він бореться з окупантами майже протягом 3 років.