Стала несхожою на себе: як виглядала Слава Камінська до пластичних операцій (фото)

Артистка дуже змінилась від початку кар'єри

Слава Камінська — колишня учасниця відомого жіночого попгурту "неАнгели", який раніше часто виступав на українському телебаченні й гастролював по всій країні. З початком сольної кар'єри популярність Камінської пішла на спад.

Артистка неодноразово зізнавалась у тому, що лягала під ніж хірурга, щоб удосконалити власну зовнішність. Тому співачка багато-чого в собі змінила. "Телеграф" розповість про це більше.

Слава Камінська до й після пластики

Майбутня співачка народилась в Одесі. Навчалась у Київському національному університеті культури й мистецтв на вчителя вокалу. Брала участь у реаліті-шоу "Острів спокус" й телепроєкті "Народний артист".

Життя Камінської змінюється після того, як вона стала учасницею попгурту "неАнгелы" разом з Вікторією Смеюхою. Особливістю дуету стали низькі жіночі голоси. А дебютний трек виконавиць "Ти з тих самих" отримав шалену популярність по всій Україні.

Фото з соцмереж Слави Камінської

У 2013 році "неАнгели" брали участь у Національному відборі на Євробачення-2013 з треком Courageous, але не перемогли. Також популярними піснями дуету стали "Я знаю, это ты", "Юра, прости", "Отпусти", "Красная шапочка". У той час Слава мала яскраво-руде волосся, а також обирала відверті вбрання.

Фото з соцмереж Слави Камінської

Згодом співачка наважилась на першу пластичну операцію — збільшення грудей. Також Камінська зробила ринопластику, змінивши форму носа та збільшила губи.

Фото з соцмереж Слави Камінської

Фото з соцмереж Слави Камінської

Паралельно Слава почала вводити в обличчя ботокс, а ще робила ліпосакцію — видалення жиру з певної ділянки тіла. Артистка часто розповідала, що дуже задоволена всіма своїми змінами, адже вважає, що стала мати кращий вигляд.

Фото з соцмереж Слави Камінської

Фото з соцмереж Слави Камінської

У 2021 гурт "неАнгели" розпався, й учасниці почали сольні кар'єри. Однак очікуваного успіху, як це було в гурті, вони не отримали.

Фото гурту "неАнгели"

А нещодавно артистка зізналась, що її грудний імплант дав тріщину, тож довелося його змінювати. Водночас Слава вирішила зробити ще кілька операцій: блефаропластику (зміна форми повіки), підтяжку брів, видалення грудок Біша (жирових відкладень біля щік), нитки, ін'єкції в обличчя та ліпосакцію колін.

Фото з соцмереж Слави Камінської

Фото з соцмереж Слави Камінської

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