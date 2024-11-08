Стала непохожей на себя: как выглядела Слава Каминская до пластических операций (фото)

Артистка очень изменилась с начала карьеры

Слава Каминская — бывшая участница известного женского попгурта "неАнгелы", который раньше часто выступал на украинском телевидении и гастролировал по всей стране. С началом сольной карьеры популярность Каминской пошла на убыль.

Артистка неоднократно признавалась в том, что ложилась под нож хирурга, чтобы усовершенствовать собственную внешность. Поэтому певица многое в себе изменила. "Телеграф" расскажет об этом больше.

Слава Каминская до и после пластики

Будущая певица родилась в Одессе. Училась в Киевском национальном университете культуры и искусств на учителя вокала. Участвовала в реалити-шоу "Остров соблазнов" и телепроекте "Народный артист".

Жизнь Каминской меняется после того, как она стала участницей поп-группы "неАнгелы" вместе с Викторией Смеюхой. Особенностью дуэта стали низкие женские голоса. А дебютный трек исполнительниц "Ты из тех самых" получил безумную популярность по всей Украине.

Фото из соцсетей Славы Каминской

В 2013 году "неАнгелы" принимали участие в Национальном отборе на Евровидение-2013 с треком Courageous, но не победили. Также популярными песнями дуэта стали "Я знаю, это ты", "Юра, прости", "Отпусти", "Красная шапочка". В то время Слава имела ярко-рыжие волосы, а также выбирала откровенные наряды.

Фото из соцсетей Славы Каминской

Впоследствии певица решилась на первую пластическую операцию – увеличение груди. Также Каминская сделала ринопластику, изменив форму носа и увеличила губы.

Фото из соцсетей Славы Каминской

Фото из соцсетей Славы Каминской

Параллельно Слава принялась вводить в лицо ботокс, а еще делала липосакцию – удаление жира с определенного участка тела. Артистка часто рассказывала, что очень довольна всеми своими изменениями, ведь считает, что стала выглядеть лучше.

Фото из соцсетей Славы Каминской

Фото из соцсетей Славы Каминской

В 2021 группа "неАнгелы" распалась, и участницы начали делать сольные карьеры. Однако ожидаемого успеха, как это было в группе, они не добились.

Фото группы "неАнгелы"

А недавно артистка призналась, что ее грудной имплант дал трещину, так что пришлось его менять. В то же время Слава решила сделать еще несколько операций: блефаропластику (изменение формы век), подтяжку бровей, удаление комков Биша (жировых отложений у щек), нити, инъекции в лицо и липосакцию колен.

Фото из соцсетей Славы Каминской

Фото из соцсетей Славы Каминской

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