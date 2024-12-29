Пішов на фронт і рідко виходить на зв’язок: як змінився від початку війни Дмитро Дікусар

Танцівник перебуває на війні від початку вторгнення агресора

Дмитро Дікусар — відомий український танцівник і хореограф, який часто брав участь у "Танцях з зірками" як професіонал. З перших днів війни чоловік відправився на фронт, щоб захищати Україну від російських окупантів.

"Телеграф" покаже, як змінився Дмитро Дікусар за час повномасштабної війни та що про нього відомо.

Що відомо про Дмитра Дікусара

Чоловік народився в Одесі в 1985 році. Танцями почав займатися ще з дитинства. Вищу освіту здобув у Київському інституті фізкультури, отримавши диплом тренера з бальних танців.

Чоловік тривалий час демонстрував свої вміння на різноманітних українських та світових танцювальних турнірах. Так, Дікусар потрапив до фіналу кубка Європи з латиноамериканських танців. Окрім цього, Дмитро став призером Чемпіонату світу з цього виду танців.

Фото з мережі

У 2006 році Дікусар виборов титул кандидата в майстри спорту з бальних танців. Здобував призові місця у міжнародних змаганнях і чемпіонаті України.

Фото з мережі

Дікусар став відомим на всю країну після участі у 2 сезоні шоу "Танці з зірками" на "1+1". Він брав участь у проєкті зі співачкою Іриною Білик. Між ними зав'язався роман, і незабаром пара відіграла весілля в Ріо-де-Жанейро. У 2010 році подружжя розлучилось.

Фото з мережі

Також Дікусар був у шлюбі з танцівницею Оленою Шоптенко. Однак це протривало близько 3 років.

Фото з мережі

Дмитро брав участь у "Танцях з зірками" у парах з Вікторією Булітко, Славою Камінською та Ольгою Харлан. Він завжди демонстрував високий рівень майстерності та професіоналізму.

Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

Як змінився Дмитро Дікусар

Танцівник пішов захищати Україну від ворога у перші дні війни. З того часу Дікусар не часто виходить на зв'язок. Однак періодично він інформує шанувальників, що з ним відбувається. Наприклад, у березні 2022 року його військова частина потрапила під обстріл, а у серпні — Дмитро розповів про смерть побратима.

Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

Також Дікусар звертався до українців для підтримки зборів на підрозділ, де він служить. Коли чоловік вперше мав звільнення, то зізнався, що дискомфортно почувається "на гражданці". Він закликав громадян не забувати про те, яку страшну ціну платить Україна за свободу та підтримувати військо.

Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

"Відверто, на гражданці почувався дискомфортно. Повернувся на службу. Живіть, радійте життю любі українці, але не забувайте, яку ціну за це заплатили і платять ті, хто цінує ваше життя більше за своє", — ділився танцівник.

Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

Також Дмитро розповідав, що припинив бути таким публічним, як до війни, задля безпеки свого підрозділу. Також командування просило його не публікувати чогось зайвого. Хореограф зазначив, що буде на війні до її закінчення.

"Зараз країна має своїх нових суперзірок. Я дуже тому радий, бо це справжні зірки. А я і надалі хочу працювати в ЗСУ, а для цього мені треба довіра. Я хочу, щоб люди мені довіряли і знали, що я надійна людина, яка не ляпне щось зайвого", — розповідав Дмитро.

Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

На початку 2024 року Дікусар знову вийшов на зв'язок і висловив свої розчарування. Дмитро не розуміє, чому багато людей живуть так, ніби війни немає. Він поскаржився на те, що чимало громадян вірить у російське ІПСО. Також танцівник обурився корупції в Україні, яка лише загострилась в період війни. Однак Дмитро зазначив, що його підтримують побратими й ті, хто працює на перемогу України.

Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

У жовтні 2024 року Дікусар відсвяткував на фронті своє 39-річчя. Хореограф зазначив, що у цей день він з побратимами працювали по окупантах. Водночас танцівник закликав людей не зневірюватися одне в одному.

Останній пост танцівника у соцмережах датується груднем 2024 року, коли він нагадав українцям про єдність та непохитність.

Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

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